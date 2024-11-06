- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 506
Bénéfice trades:
776 (51.52%)
Perte trades:
730 (48.47%)
Meilleure transaction:
4 402.95 USD
Pire transaction:
-1 025.13 USD
Bénéfice brut:
83 840.53 USD (49 980 315 pips)
Perte brute:
-74 516.10 USD (28 240 840 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (6 458.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 458.15 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
94.43%
Charge de dépôt maximale:
40.96%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
884 (58.70%)
Courts trades:
622 (41.30%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
6.19 USD
Bénéfice moyen:
108.04 USD
Perte moyenne:
-102.08 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-768.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 073.08 USD (5)
Croissance mensuelle:
55.02%
Prévision annuelle:
667.53%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
172.25 USD
Maximal:
6 216.35 USD (49.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.12% (6 216.35 USD)
Par fonds propres:
6.53% (799.81 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|528
|BTCUSD
|482
|USDJPY
|267
|ETHUSD
|162
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|10
|USDCAD
|5
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|3
|GBPAUD
|3
|CHFJPY
|2
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|8K
|BTCUSD
|2.6K
|USDJPY
|-6K
|ETHUSD
|3.3K
|EURUSD
|1.4K
|GBPJPY
|34
|USDCAD
|21
|EURJPY
|19
|AUDCHF
|14
|EURGBP
|-16
|GBPAUD
|1
|CHFJPY
|-6
|USDCHF
|18
|GBPCHF
|7
|CADCHF
|4
|EURCHF
|3
|AUDCAD
|2
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.3M
|BTCUSD
|19M
|USDJPY
|43K
|ETHUSD
|532K
|EURUSD
|2.1K
|GBPJPY
|9K
|USDCAD
|281
|EURJPY
|219
|AUDCHF
|94
|EURGBP
|-149
|GBPAUD
|37
|CHFJPY
|-60
|USDCHF
|129
|GBPCHF
|41
|CADCHF
|29
|EURCHF
|29
|AUDCAD
|34
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4 402.95 USD
Pire transaction: -1 025 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +6 458.15 USD
Perte consécutive maximale: -768.46 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 10
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 18
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 8
|
BCS-Real
|0.00 × 6
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
|
BenchMark-Real
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
|
USGFX-Live2
|0.00 × 7
543 plus...
HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐỊNH LƯỢNG - ĐA CHIẾN LƯỢC
Tiktok: Chuyên Gia Số Học
Chanel: https://t.me/HTGDSoHoc88
Exness Social: https://social-trading.exness.com/strategy/110242837
Admin: https://t.me/keikovnn
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
187%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
50
99%
1 506
51%
94%
1.12
6.19
USD
USD
49%
1:200