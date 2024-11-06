SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CGSH 2024
Nguyen Tien Phuc

CGSH 2024

Nguyen Tien Phuc
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 187%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 506
Bénéfice trades:
776 (51.52%)
Perte trades:
730 (48.47%)
Meilleure transaction:
4 402.95 USD
Pire transaction:
-1 025.13 USD
Bénéfice brut:
83 840.53 USD (49 980 315 pips)
Perte brute:
-74 516.10 USD (28 240 840 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (6 458.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 458.15 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
94.43%
Charge de dépôt maximale:
40.96%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
884 (58.70%)
Courts trades:
622 (41.30%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
6.19 USD
Bénéfice moyen:
108.04 USD
Perte moyenne:
-102.08 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-768.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 073.08 USD (5)
Croissance mensuelle:
55.02%
Prévision annuelle:
667.53%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
172.25 USD
Maximal:
6 216.35 USD (49.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.12% (6 216.35 USD)
Par fonds propres:
6.53% (799.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 528
BTCUSD 482
USDJPY 267
ETHUSD 162
EURUSD 32
GBPJPY 10
USDCAD 5
EURJPY 3
AUDCHF 3
EURGBP 3
GBPAUD 3
CHFJPY 2
USDCHF 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8K
BTCUSD 2.6K
USDJPY -6K
ETHUSD 3.3K
EURUSD 1.4K
GBPJPY 34
USDCAD 21
EURJPY 19
AUDCHF 14
EURGBP -16
GBPAUD 1
CHFJPY -6
USDCHF 18
GBPCHF 7
CADCHF 4
EURCHF 3
AUDCAD 2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.3M
BTCUSD 19M
USDJPY 43K
ETHUSD 532K
EURUSD 2.1K
GBPJPY 9K
USDCAD 281
EURJPY 219
AUDCHF 94
EURGBP -149
GBPAUD 37
CHFJPY -60
USDCHF 129
GBPCHF 41
CADCHF 29
EURCHF 29
AUDCAD 34
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 402.95 USD
Pire transaction: -1 025 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +6 458.15 USD
Perte consécutive maximale: -768.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US12-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 15
Tickmill-Live
0.00 × 8
Axi-US02-Live
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 10
FTMO-Server2
0.00 × 1
Activtrades-Demo
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 8
BCS-Real
0.00 × 6
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
BenchMark-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 5
USGFX-Live2
0.00 × 7
543 plus...
HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐỊNH LƯỢNG - ĐA CHIẾN LƯỢC

Tiktok: Chuyên Gia Số Học

Chanelhttps://t.me/HTGDSoHoc88

Exness Social:  https://social-trading.exness.com/strategy/110242837

Admin: https://t.me/keikovnn


Aucun avis
2025.09.25 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 00:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
2025.09.22 09:12
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 17:50
2025.08.25 10:14
2025.08.25 10:14
2025.08.08 05:36
2025.08.04 11:45
2025.08.04 11:45
2025.07.20 23:40
2025.06.25 08:21
2025.06.25 08:21
2025.06.05 12:37
2025.05.22 12:51
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CGSH 2024
30 USD par mois
187%
0
0
USD
14K
USD
50
99%
1 506
51%
94%
1.12
6.19
USD
49%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.