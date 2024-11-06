Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US12-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live05 0.00 × 15 Tickmill-Live 0.00 × 8 Axi-US02-Live 0.00 × 11 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 2 FTMO-Server3 0.00 × 1 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 Activtrades-5 0.00 × 10 FTMO-Server2 0.00 × 1 Activtrades-Demo 0.00 × 3 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 29 ICTrading-Live29 0.00 × 21 ForexTimeFXTM-Standard 0.00 × 1 EuromarketFX-Live 0.00 × 18 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 Activtrades-2 0.00 × 2 AM-Live2 0.00 × 8 BCS-Real 0.00 × 6 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 2 LandFX-Live 0.00 × 4 ICMarkets-Live09 0.00 × 7 BenchMark-Real 0.00 × 4 ICMarkets-Live07 0.00 × 5 USGFX-Live2 0.00 × 7 543 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou