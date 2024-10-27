- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
646
Kârla kapanan işlemler:
494 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (23.53%)
En iyi işlem:
341.19 USD
En kötü işlem:
-49.76 USD
Brüt kâr:
10 090.51 USD (128 025 pips)
Brüt zarar:
-1 055.33 USD (83 590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
89 (7 383.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 383.57 USD (89)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
99.06%
Maks. mevduat yükü:
0.98%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
107
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
41.73
Alış işlemleri:
391 (60.53%)
Satış işlemleri:
255 (39.47%)
Kâr faktörü:
9.56
Beklenen getiri:
13.99 USD
Ortalama kâr:
20.43 USD
Ortalama zarar:
-6.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-216.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.50 USD (6)
Aylık büyüme:
1.11%
Yıllık tahmin:
13.89%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
216.50 USD (1.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.26% (216.50 USD)
Varlığa göre:
14.59% (11 601.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|81
|USDJPY
|66
|AUDJPY
|56
|AUDCAD
|55
|AUDUSD
|53
|GBPNZD
|52
|NZDUSD
|49
|USDCHF
|45
|NZDCAD
|40
|GBPUSD
|39
|CADJPY
|37
|USDCAD
|30
|AUDCHF
|21
|CADCHF
|17
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|7.4K
|USDJPY
|268
|AUDJPY
|120
|AUDCAD
|94
|AUDUSD
|118
|GBPNZD
|192
|NZDUSD
|121
|USDCHF
|172
|NZDCAD
|84
|GBPUSD
|191
|CADJPY
|93
|USDCAD
|69
|AUDCHF
|70
|CADCHF
|31
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|53
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|USDJPY
|16K
|AUDJPY
|6.6K
|AUDCAD
|4.9K
|AUDUSD
|4.6K
|GBPNZD
|12K
|NZDUSD
|-3.5K
|USDCHF
|3.2K
|NZDCAD
|-3.1K
|GBPUSD
|953
|CADJPY
|2.8K
|USDCAD
|-402
|AUDCHF
|-4.3K
|CADCHF
|1.6K
|EURUSD
|458
|XAUUSD
|2.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +341.19 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 89
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7 383.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -216.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 36
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 40
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
84K
USD
USD
49
87%
646
76%
99%
9.56
13.99
USD
USD
15%
1:500