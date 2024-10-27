SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FBS162Multi1
Syarief Azman Bin Rosli

FBS162Multi1

Syarief Azman Bin Rosli
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 21%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
646
Kârla kapanan işlemler:
494 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (23.53%)
En iyi işlem:
341.19 USD
En kötü işlem:
-49.76 USD
Brüt kâr:
10 090.51 USD (128 025 pips)
Brüt zarar:
-1 055.33 USD (83 590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
89 (7 383.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 383.57 USD (89)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
99.06%
Maks. mevduat yükü:
0.98%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
107
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
41.73
Alış işlemleri:
391 (60.53%)
Satış işlemleri:
255 (39.47%)
Kâr faktörü:
9.56
Beklenen getiri:
13.99 USD
Ortalama kâr:
20.43 USD
Ortalama zarar:
-6.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-216.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.50 USD (6)
Aylık büyüme:
1.11%
Yıllık tahmin:
13.89%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
216.50 USD (1.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.26% (216.50 USD)
Varlığa göre:
14.59% (11 601.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 81
USDJPY 66
AUDJPY 56
AUDCAD 55
AUDUSD 53
GBPNZD 52
NZDUSD 49
USDCHF 45
NZDCAD 40
GBPUSD 39
CADJPY 37
USDCAD 30
AUDCHF 21
CADCHF 17
EURUSD 3
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 7.4K
USDJPY 268
AUDJPY 120
AUDCAD 94
AUDUSD 118
GBPNZD 192
NZDUSD 121
USDCHF 172
NZDCAD 84
GBPUSD 191
CADJPY 93
USDCAD 69
AUDCHF 70
CADCHF 31
EURUSD 7
XAUUSD 53
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
USDJPY 16K
AUDJPY 6.6K
AUDCAD 4.9K
AUDUSD 4.6K
GBPNZD 12K
NZDUSD -3.5K
USDCHF 3.2K
NZDCAD -3.1K
GBPUSD 953
CADJPY 2.8K
USDCAD -402
AUDCHF -4.3K
CADCHF 1.6K
EURUSD 458
XAUUSD 2.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +341.19 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 89
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7 383.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -216.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 5
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 36
VantageInternational-Live 8
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 40
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
244 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.01 09:59
Share of trading days is too low
2025.07.21 15:31
Share of trading days is too low
2025.06.19 08:16
Share of trading days is too low
2025.06.07 23:47
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 13.06% of days out of the 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.7% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.06 08:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.52% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 04:43
No swaps are charged on the signal account
2025.01.10 12:01
No swaps are charged
2025.01.10 12:01
No swaps are charged
2025.01.06 04:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.02 18:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 17:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.27 04:33
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 15:15
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.25 09:19
No swaps are charged on the signal account
2024.12.19 10:24
No swaps are charged
2024.12.19 10:24
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FBS162Multi1
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
84K
USD
49
87%
646
76%
99%
9.56
13.99
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.