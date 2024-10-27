SegnaliSezioni
Syarief Azman Bin Rosli

FBS162Multi1

Syarief Azman Bin Rosli
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 21%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
646
Profit Trade:
494 (76.47%)
Loss Trade:
152 (23.53%)
Best Trade:
341.19 USD
Worst Trade:
-49.76 USD
Profitto lordo:
10 090.51 USD (128 025 pips)
Perdita lorda:
-1 055.33 USD (83 590 pips)
Vincite massime consecutive:
89 (7 383.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 383.57 USD (89)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
99.06%
Massimo carico di deposito:
0.98%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
107
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
41.73
Long Trade:
391 (60.53%)
Short Trade:
255 (39.47%)
Fattore di profitto:
9.56
Profitto previsto:
13.99 USD
Profitto medio:
20.43 USD
Perdita media:
-6.94 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-216.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.50 USD (6)
Crescita mensile:
1.11%
Previsione annuale:
13.89%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
216.50 USD (1.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (216.50 USD)
Per equità:
14.59% (11 601.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 81
USDJPY 66
AUDJPY 56
AUDCAD 55
AUDUSD 53
GBPNZD 52
NZDUSD 49
USDCHF 45
NZDCAD 40
GBPUSD 39
CADJPY 37
USDCAD 30
AUDCHF 21
CADCHF 17
EURUSD 3
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 7.4K
USDJPY 268
AUDJPY 120
AUDCAD 94
AUDUSD 118
GBPNZD 192
NZDUSD 121
USDCHF 172
NZDCAD 84
GBPUSD 191
CADJPY 93
USDCAD 69
AUDCHF 70
CADCHF 31
EURUSD 7
XAUUSD 53
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
USDJPY 16K
AUDJPY 6.6K
AUDCAD 4.9K
AUDUSD 4.6K
GBPNZD 12K
NZDUSD -3.5K
USDCHF 3.2K
NZDCAD -3.1K
GBPUSD 953
CADJPY 2.8K
USDCAD -402
AUDCHF -4.3K
CADCHF 1.6K
EURUSD 458
XAUUSD 2.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +341.19 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 89
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7 383.57 USD
Massima perdita consecutiva: -216.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 5
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 36
VantageInternational-Live 8
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 40
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
244 più
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.