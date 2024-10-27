- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
646
Profit Trade:
494 (76.47%)
Loss Trade:
152 (23.53%)
Best Trade:
341.19 USD
Worst Trade:
-49.76 USD
Profitto lordo:
10 090.51 USD (128 025 pips)
Perdita lorda:
-1 055.33 USD (83 590 pips)
Vincite massime consecutive:
89 (7 383.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 383.57 USD (89)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
99.06%
Massimo carico di deposito:
0.98%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
107
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
41.73
Long Trade:
391 (60.53%)
Short Trade:
255 (39.47%)
Fattore di profitto:
9.56
Profitto previsto:
13.99 USD
Profitto medio:
20.43 USD
Perdita media:
-6.94 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-216.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.50 USD (6)
Crescita mensile:
1.11%
Previsione annuale:
13.89%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
216.50 USD (1.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (216.50 USD)
Per equità:
14.59% (11 601.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|81
|USDJPY
|66
|AUDJPY
|56
|AUDCAD
|55
|AUDUSD
|53
|GBPNZD
|52
|NZDUSD
|49
|USDCHF
|45
|NZDCAD
|40
|GBPUSD
|39
|CADJPY
|37
|USDCAD
|30
|AUDCHF
|21
|CADCHF
|17
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|7.4K
|USDJPY
|268
|AUDJPY
|120
|AUDCAD
|94
|AUDUSD
|118
|GBPNZD
|192
|NZDUSD
|121
|USDCHF
|172
|NZDCAD
|84
|GBPUSD
|191
|CADJPY
|93
|USDCAD
|69
|AUDCHF
|70
|CADCHF
|31
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|53
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|USDJPY
|16K
|AUDJPY
|6.6K
|AUDCAD
|4.9K
|AUDUSD
|4.6K
|GBPNZD
|12K
|NZDUSD
|-3.5K
|USDCHF
|3.2K
|NZDCAD
|-3.1K
|GBPUSD
|953
|CADJPY
|2.8K
|USDCAD
|-402
|AUDCHF
|-4.3K
|CADCHF
|1.6K
|EURUSD
|458
|XAUUSD
|2.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +341.19 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 89
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7 383.57 USD
Massima perdita consecutiva: -216.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 36
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 40
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
