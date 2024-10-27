SignauxSections
Syarief Azman Bin Rosli

FBS162Multi1

Syarief Azman Bin Rosli
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 21%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
646
Bénéfice trades:
494 (76.47%)
Perte trades:
152 (23.53%)
Meilleure transaction:
341.19 USD
Pire transaction:
-49.76 USD
Bénéfice brut:
10 090.51 USD (128 025 pips)
Perte brute:
-1 055.33 USD (83 590 pips)
Gains consécutifs maximales:
89 (7 383.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 383.57 USD (89)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
99.06%
Charge de dépôt maximale:
0.98%
Dernier trade:
52 il y a des minutes
Trades par semaine:
107
Temps de détention moyen:
12 jours
Facteur de récupération:
41.73
Longs trades:
391 (60.53%)
Courts trades:
255 (39.47%)
Facteur de profit:
9.56
Rendement attendu:
13.99 USD
Bénéfice moyen:
20.43 USD
Perte moyenne:
-6.94 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-216.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-216.50 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.16%
Prévision annuelle:
13.89%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.18 USD
Maximal:
216.50 USD (1.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.26% (216.50 USD)
Par fonds propres:
14.59% (11 601.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 81
USDJPY 66
AUDJPY 56
AUDCAD 55
AUDUSD 53
GBPNZD 52
NZDUSD 49
USDCHF 45
NZDCAD 40
GBPUSD 39
CADJPY 37
USDCAD 30
AUDCHF 21
CADCHF 17
EURUSD 3
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 7.4K
USDJPY 268
AUDJPY 120
AUDCAD 94
AUDUSD 118
GBPNZD 192
NZDUSD 121
USDCHF 172
NZDCAD 84
GBPUSD 191
CADJPY 93
USDCAD 69
AUDCHF 70
CADCHF 31
EURUSD 7
XAUUSD 53
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
USDJPY 16K
AUDJPY 6.6K
AUDCAD 4.9K
AUDUSD 4.6K
GBPNZD 12K
NZDUSD -3.5K
USDCHF 3.2K
NZDCAD -3.1K
GBPUSD 953
CADJPY 2.8K
USDCAD -402
AUDCHF -4.3K
CADCHF 1.6K
EURUSD 458
XAUUSD 2.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +341.19 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 89
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +7 383.57 USD
Perte consécutive maximale: -216.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 5
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 36
VantageInternational-Live 8
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 40
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
244 plus...
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FBS162Multi1
30 USD par mois
21%
0
0
USD
84K
USD
49
87%
646
76%
99%
9.56
13.99
USD
15%
1:500
