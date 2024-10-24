SinyallerBölümler
Valerio Nicolardi

Fractal Shield Fund

Valerio Nicolardi
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 2%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 444
Kârla kapanan işlemler:
780 (54.01%)
Zararla kapanan işlemler:
664 (45.98%)
En iyi işlem:
290.96 USD
En kötü işlem:
-226.89 USD
Brüt kâr:
9 221.96 USD (199 241 pips)
Brüt zarar:
-7 542.35 USD (201 464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (60.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
532.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
89.43%
Maks. mevduat yükü:
4.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
694 (48.06%)
Satış işlemleri:
750 (51.94%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
11.82 USD
Ortalama zarar:
-11.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-693.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-832.03 USD (4)
Aylık büyüme:
0.01%
Yıllık tahmin:
1.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.57 USD
Maksimum:
1 555.71 USD (1.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.52% (1 555.71 USD)
Varlığa göre:
1.53% (1 554.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 1174
AUDCAD 180
NZDUSD 23
EURUSD 21
EURCAD 18
USDCAD 18
AUDUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.4K
AUDCAD 907
NZDUSD -101
EURUSD 27
EURCAD 49
USDCAD -549
AUDUSD -8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -2K
AUDCAD 8K
NZDUSD -778
EURUSD -560
EURCAD 1.3K
USDCAD -7.2K
AUDUSD -535
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +290.96 USD
En kötü işlem: -227 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -693.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 05:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 15:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 10:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 01:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 03:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 13:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.35% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fractal Shield Fund
Ayda 5000 USD
2%
0
0
USD
102K
USD
50
99%
1 444
54%
89%
1.22
1.16
USD
2%
1:200
