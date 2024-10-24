SegnaliSezioni
Valerio Nicolardi

Fractal Shield Fund

Valerio Nicolardi
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2024 2%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 444
Profit Trade:
780 (54.01%)
Loss Trade:
664 (45.98%)
Best Trade:
290.96 USD
Worst Trade:
-226.89 USD
Profitto lordo:
9 221.96 USD (199 241 pips)
Perdita lorda:
-7 542.35 USD (201 464 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (60.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
532.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
89.43%
Massimo carico di deposito:
4.82%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
694 (48.06%)
Short Trade:
750 (51.94%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
11.82 USD
Perdita media:
-11.36 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-693.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-832.03 USD (4)
Crescita mensile:
0.01%
Previsione annuale:
1.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.57 USD
Massimale:
1 555.71 USD (1.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.52% (1 555.71 USD)
Per equità:
1.53% (1 554.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 1174
AUDCAD 180
NZDUSD 23
EURUSD 21
EURCAD 18
USDCAD 18
AUDUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.4K
AUDCAD 907
NZDUSD -101
EURUSD 27
EURCAD 49
USDCAD -549
AUDUSD -8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -2K
AUDCAD 8K
NZDUSD -778
EURUSD -560
EURCAD 1.3K
USDCAD -7.2K
AUDUSD -535
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +290.96 USD
Worst Trade: -227 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.84 USD
Massima perdita consecutiva: -693.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 05:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 15:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 10:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 01:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 03:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 13:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.35% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fractal Shield Fund
5000USD al mese
2%
0
0
USD
102K
USD
50
99%
1 444
54%
89%
1.22
1.16
USD
2%
1:200
