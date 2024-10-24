SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fractal Shield Fund
Valerio Nicolardi

Fractal Shield Fund

Valerio Nicolardi
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2024 2%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 431
Bénéfice trades:
773 (54.01%)
Perte trades:
658 (45.98%)
Meilleure transaction:
290.96 USD
Pire transaction:
-226.89 USD
Bénéfice brut:
9 220.97 USD (199 081 pips)
Perte brute:
-7 541.93 USD (201 431 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (60.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
532.44 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
89.43%
Charge de dépôt maximale:
4.82%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.08
Longs trades:
683 (47.73%)
Courts trades:
748 (52.27%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
11.93 USD
Perte moyenne:
-11.46 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-693.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-832.03 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.00%
Prévision annuelle:
1.30%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.57 USD
Maximal:
1 555.71 USD (1.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.52% (1 555.71 USD)
Par fonds propres:
1.53% (1 554.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 1161
AUDCAD 180
NZDUSD 23
EURUSD 21
EURCAD 18
USDCAD 18
AUDUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.4K
AUDCAD 907
NZDUSD -101
EURUSD 27
EURCAD 49
USDCAD -549
AUDUSD -8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -2.1K
AUDCAD 8K
NZDUSD -778
EURUSD -560
EURCAD 1.3K
USDCAD -7.2K
AUDUSD -535
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +290.96 USD
Pire transaction: -227 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +60.84 USD
Perte consécutive maximale: -693.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 05:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 15:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 10:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 01:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 03:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 13:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.35% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fractal Shield Fund
5000 USD par mois
2%
0
0
USD
102K
USD
49
99%
1 431
54%
89%
1.22
1.17
USD
2%
1:200
