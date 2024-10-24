SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fxpod Waves
Jusuf Budianto

Fxpod Waves

Jusuf Budianto
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 70%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
69 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (25.00%)
En iyi işlem:
436.09 USD
En kötü işlem:
-995.75 USD
Brüt kâr:
3 107.13 USD (15 507 pips)
Brüt zarar:
-1 863.20 USD (5 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (188.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
933.54 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
56.90%
Maks. mevduat yükü:
15.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
49 (53.26%)
Satış işlemleri:
43 (46.74%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
13.52 USD
Ortalama kâr:
45.03 USD
Ortalama zarar:
-81.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-583.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-995.75 USD (1)
Aylık büyüme:
24.14%
Yıllık tahmin:
292.85%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.21 USD
Maksimum:
995.75 USD (46.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.67% (995.75 USD)
Varlığa göre:
42.62% (736.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 82
archived 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1K
archived 247
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 10K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +436.09 USD
En kötü işlem: -996 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +188.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -583.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 38
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 4
DooFintech-Live 5
0.00 × 19
Coinexx-Demo
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 8
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
209 daha fazla...
first entry by manual, follow d1 trend

average down and take profit by expert advisor

stop loss manual 30 %

İnceleme yok
2025.07.29 10:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.25 13:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 00:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.28 06:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 20:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 19:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 17:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 11:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 10:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 21:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
