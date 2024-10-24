- Büyüme
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
69 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (25.00%)
En iyi işlem:
436.09 USD
En kötü işlem:
-995.75 USD
Brüt kâr:
3 107.13 USD (15 507 pips)
Brüt zarar:
-1 863.20 USD (5 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (188.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
933.54 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
56.90%
Maks. mevduat yükü:
15.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
49 (53.26%)
Satış işlemleri:
43 (46.74%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
13.52 USD
Ortalama kâr:
45.03 USD
Ortalama zarar:
-81.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-583.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-995.75 USD (1)
Aylık büyüme:
24.14%
Yıllık tahmin:
292.85%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.21 USD
Maksimum:
995.75 USD (46.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.67% (995.75 USD)
Varlığa göre:
42.62% (736.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|82
|archived
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1K
|archived
|247
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|10K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +436.09 USD
En kötü işlem: -996 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +188.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -583.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 19
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
first entry by manual, follow d1 trend
average down and take profit by expert advisor
stop loss manual 30 %
Ayda 30 USD
70%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
52
45%
92
75%
57%
1.66
13.52
USD
USD
47%
1:500