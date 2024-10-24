- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
69 (75.00%)
Loss Trade:
23 (25.00%)
Best Trade:
436.09 USD
Worst Trade:
-995.75 USD
Profitto lordo:
3 107.13 USD (15 507 pips)
Perdita lorda:
-1 863.20 USD (5 422 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (188.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
933.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
56.90%
Massimo carico di deposito:
15.85%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
49 (53.26%)
Short Trade:
43 (46.74%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
13.52 USD
Profitto medio:
45.03 USD
Perdita media:
-81.01 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-583.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-995.75 USD (1)
Crescita mensile:
24.14%
Previsione annuale:
292.85%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.21 USD
Massimale:
995.75 USD (46.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.67% (995.75 USD)
Per equità:
42.62% (736.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|82
|archived
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1K
|archived
|247
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|10K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +436.09 USD
Worst Trade: -996 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +188.10 USD
Massima perdita consecutiva: -583.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 19
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
209 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
first entry by manual, follow d1 trend
average down and take profit by expert advisor
stop loss manual 30 %
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
70%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
52
45%
92
75%
57%
1.66
13.52
USD
USD
47%
1:500