Jusuf Budianto

Fxpod Waves

Jusuf Budianto
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 60%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
67 (74.44%)
Perte trades:
23 (25.56%)
Meilleure transaction:
436.09 USD
Pire transaction:
-995.75 USD
Bénéfice brut:
2 902.54 USD (14 693 pips)
Perte brute:
-1 863.20 USD (5 422 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (188.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
933.54 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
56.90%
Charge de dépôt maximale:
15.85%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.04
Longs trades:
47 (52.22%)
Courts trades:
43 (47.78%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
11.55 USD
Bénéfice moyen:
43.32 USD
Perte moyenne:
-81.01 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-583.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-995.75 USD (1)
Croissance mensuelle:
16.46%
Prévision annuelle:
199.73%
Algo trading:
44%
Prélèvement par solde:
Absolu:
62.21 USD
Maximal:
995.75 USD (46.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.67% (995.75 USD)
Par fonds propres:
42.62% (736.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 80
archived 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 792
archived 247
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 9.3K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +436.09 USD
Pire transaction: -996 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +188.10 USD
Perte consécutive maximale: -583.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 38
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 4
DooFintech-Live 5
0.00 × 19
Coinexx-Demo
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 8
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
209 plus...
first entry by manual, follow d1 trend

average down and take profit by expert advisor

stop loss manual 30 %

Aucun avis
2025.07.29 10:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.25 13:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 00:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.28 06:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 20:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 19:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 17:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 11:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 10:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 21:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.