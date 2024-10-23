- Büyüme
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
110 (73.82%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (26.17%)
En iyi işlem:
233.82 USD
En kötü işlem:
-118.85 USD
Brüt kâr:
2 815.20 USD (31 763 pips)
Brüt zarar:
-354.09 USD (5 896 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (343.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
563.55 USD (6)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
63.85%
Maks. mevduat yükü:
5.04%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
20.71
Alış işlemleri:
70 (46.98%)
Satış işlemleri:
79 (53.02%)
Kâr faktörü:
7.95
Beklenen getiri:
16.52 USD
Ortalama kâr:
25.59 USD
Ortalama zarar:
-9.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-31.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.85 USD (1)
Aylık büyüme:
2.85%
Yıllık tahmin:
34.61%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.96 USD
Maksimum:
118.85 USD (2.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.01% (118.85 USD)
Varlığa göre:
34.29% (2 113.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|35
|EURUSD
|32
|GBPCAD
|26
|EURGBP
|21
|archived
|20
|AUDNZD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|290
|EURUSD
|360
|GBPCAD
|153
|EURGBP
|266
|archived
|1.3K
|AUDNZD
|71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|8.3K
|EURUSD
|8K
|GBPCAD
|3.7K
|EURGBP
|3.2K
|archived
|0
|AUDNZD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +233.82 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +343.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 18
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
Experience the ultimate in safe and effective trading with Blue Space EA, a low-drawdown Expert Advisor specifically designed to excel in passing prop firm challenges, including FTMO and others. For traders looking for a dependable and profitable strategy, Blue Space EA provides consistent performance, helping you navigate even the most challenging market conditions with ease.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 70 USD
49%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
64
86%
149
73%
64%
7.95
16.52
USD
USD
34%
1:500