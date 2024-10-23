SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Red Fox Smart EA v7
Md Anawar Hossain

Red Fox Smart EA v7

Md Anawar Hossain
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
Ayda 70 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 49%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
110 (73.82%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (26.17%)
En iyi işlem:
233.82 USD
En kötü işlem:
-118.85 USD
Brüt kâr:
2 815.20 USD (31 763 pips)
Brüt zarar:
-354.09 USD (5 896 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (343.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
563.55 USD (6)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
63.85%
Maks. mevduat yükü:
5.04%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
20.71
Alış işlemleri:
70 (46.98%)
Satış işlemleri:
79 (53.02%)
Kâr faktörü:
7.95
Beklenen getiri:
16.52 USD
Ortalama kâr:
25.59 USD
Ortalama zarar:
-9.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-31.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.85 USD (1)
Aylık büyüme:
2.85%
Yıllık tahmin:
34.61%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.96 USD
Maksimum:
118.85 USD (2.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.01% (118.85 USD)
Varlığa göre:
34.29% (2 113.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 35
EURUSD 32
GBPCAD 26
EURGBP 21
archived 20
AUDNZD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 290
EURUSD 360
GBPCAD 153
EURGBP 266
archived 1.3K
AUDNZD 71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 8.3K
EURUSD 8K
GBPCAD 3.7K
EURGBP 3.2K
archived 0
AUDNZD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +233.82 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +343.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 18
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 17
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
135 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
No swaps are charged
2025.08.06 22:03
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
