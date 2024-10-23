SegnaliSezioni
Md Anawar Hossain

Red Fox Smart EA v7

Md Anawar Hossain
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 70 USD al mese
crescita dal 2024 49%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
110 (73.82%)
Loss Trade:
39 (26.17%)
Best Trade:
233.82 USD
Worst Trade:
-118.85 USD
Profitto lordo:
2 815.20 USD (31 763 pips)
Perdita lorda:
-354.09 USD (5 896 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (343.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
563.55 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
63.85%
Massimo carico di deposito:
5.04%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
20.71
Long Trade:
70 (46.98%)
Short Trade:
79 (53.02%)
Fattore di profitto:
7.95
Profitto previsto:
16.52 USD
Profitto medio:
25.59 USD
Perdita media:
-9.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.85 USD (1)
Crescita mensile:
2.85%
Previsione annuale:
34.61%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.96 USD
Massimale:
118.85 USD (2.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.01% (118.85 USD)
Per equità:
34.29% (2 113.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 35
EURUSD 32
GBPCAD 26
EURGBP 21
archived 20
AUDNZD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 290
EURUSD 360
GBPCAD 153
EURGBP 266
archived 1.3K
AUDNZD 71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 8.3K
EURUSD 8K
GBPCAD 3.7K
EURGBP 3.2K
archived 0
AUDNZD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +233.82 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +343.37 USD
Massima perdita consecutiva: -31.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 18
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 17
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
135 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Red Fox Smart EA v7
70USD al mese
49%
0
0
USD
7.5K
USD
64
86%
149
73%
64%
7.95
16.52
USD
34%
1:500
Copia

