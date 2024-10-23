- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
110 (73.82%)
Loss Trade:
39 (26.17%)
Best Trade:
233.82 USD
Worst Trade:
-118.85 USD
Profitto lordo:
2 815.20 USD (31 763 pips)
Perdita lorda:
-354.09 USD (5 896 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (343.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
563.55 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
63.85%
Massimo carico di deposito:
5.04%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
20.71
Long Trade:
70 (46.98%)
Short Trade:
79 (53.02%)
Fattore di profitto:
7.95
Profitto previsto:
16.52 USD
Profitto medio:
25.59 USD
Perdita media:
-9.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.85 USD (1)
Crescita mensile:
2.85%
Previsione annuale:
34.61%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.96 USD
Massimale:
118.85 USD (2.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.01% (118.85 USD)
Per equità:
34.29% (2 113.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|35
|EURUSD
|32
|GBPCAD
|26
|EURGBP
|21
|archived
|20
|AUDNZD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|290
|EURUSD
|360
|GBPCAD
|153
|EURGBP
|266
|archived
|1.3K
|AUDNZD
|71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|8.3K
|EURUSD
|8K
|GBPCAD
|3.7K
|EURGBP
|3.2K
|archived
|0
|AUDNZD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +233.82 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +343.37 USD
Massima perdita consecutiva: -31.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 18
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
Experience the ultimate in safe and effective trading with Blue Space EA, a low-drawdown Expert Advisor specifically designed to excel in passing prop firm challenges, including FTMO and others. For traders looking for a dependable and profitable strategy, Blue Space EA provides consistent performance, helping you navigate even the most challenging market conditions with ease.
