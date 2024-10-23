- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
149
Bénéfice trades:
110 (73.82%)
Perte trades:
39 (26.17%)
Meilleure transaction:
233.82 USD
Pire transaction:
-118.85 USD
Bénéfice brut:
2 815.20 USD (31 763 pips)
Perte brute:
-354.09 USD (5 896 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (343.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
563.55 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.46
Activité de trading:
63.85%
Charge de dépôt maximale:
5.04%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
20.71
Longs trades:
70 (46.98%)
Courts trades:
79 (53.02%)
Facteur de profit:
7.95
Rendement attendu:
16.52 USD
Bénéfice moyen:
25.59 USD
Perte moyenne:
-9.08 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-31.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-118.85 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.85%
Prévision annuelle:
34.61%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.96 USD
Maximal:
118.85 USD (2.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.01% (118.85 USD)
Par fonds propres:
34.29% (2 113.44 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|35
|EURUSD
|32
|GBPCAD
|26
|EURGBP
|21
|archived
|20
|AUDNZD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|290
|EURUSD
|360
|GBPCAD
|153
|EURGBP
|266
|archived
|1.3K
|AUDNZD
|71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|8.3K
|EURUSD
|8K
|GBPCAD
|3.7K
|EURGBP
|3.2K
|archived
|0
|AUDNZD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +233.82 USD
Pire transaction: -119 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +343.37 USD
Perte consécutive maximale: -31.98 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 18
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
Experience the ultimate in safe and effective trading with Blue Space EA, a low-drawdown Expert Advisor specifically designed to excel in passing prop firm challenges, including FTMO and others. For traders looking for a dependable and profitable strategy, Blue Space EA provides consistent performance, helping you navigate even the most challenging market conditions with ease.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
70 USD par mois
49%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
64
86%
149
73%
64%
7.95
16.52
USD
USD
34%
1:500