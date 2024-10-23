SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mtrader XM2
Mr Nisit Noijeam

Mtrader XM2

Mr Nisit Noijeam
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 21%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
393
Kârla kapanan işlemler:
378 (96.18%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (3.82%)
En iyi işlem:
905.51 USD
En kötü işlem:
-220.00 USD
Brüt kâr:
2 338.53 USD (48 871 pips)
Brüt zarar:
-250.09 USD (538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
167 (263.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
940.59 USD (20)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
97.63%
Maks. mevduat yükü:
0.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
9.49
Alış işlemleri:
381 (96.95%)
Satış işlemleri:
12 (3.05%)
Kâr faktörü:
9.35
Beklenen getiri:
5.31 USD
Ortalama kâr:
6.19 USD
Ortalama zarar:
-16.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-0.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-220.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.17%
Yıllık tahmin:
-1.64%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
220.00 USD (21.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.61% (220.00 USD)
Varlığa göre:
26.52% (731.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 363
GOLD 12
XRPUSD 7
NGASCash 4
VIX-JAN25 2
VIX-SEP25 2
VIX-OCT25 2
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 609
GOLD 1.4K
XRPUSD 20
NGASCash 17
VIX-JAN25 28
VIX-SEP25 -13
VIX-OCT25 -16
BTCUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 24K
GOLD 1.2K
XRPUSD 3.2K
NGASCash 389
VIX-JAN25 169
VIX-SEP25 -133
VIX-OCT25 -159
BTCUSD 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +905.51 USD
En kötü işlem: -220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +263.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 3
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Grid
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.04.10 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.02.28 18:10
No swaps are charged on the signal account
2024.12.03 09:18
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.24 15:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.22 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.21 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.21 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.25 03:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.25 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.23 21:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.23 18:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.23 18:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
