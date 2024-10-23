SegnaliSezioni
Mr Nisit Noijeam

Mtrader XM2

Mr Nisit Noijeam
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 21%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
393
Profit Trade:
378 (96.18%)
Loss Trade:
15 (3.82%)
Best Trade:
905.51 USD
Worst Trade:
-220.00 USD
Profitto lordo:
2 338.53 USD (48 871 pips)
Perdita lorda:
-250.09 USD (538 pips)
Vincite massime consecutive:
167 (263.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
940.59 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
97.63%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
9.49
Long Trade:
381 (96.95%)
Short Trade:
12 (3.05%)
Fattore di profitto:
9.35
Profitto previsto:
5.31 USD
Profitto medio:
6.19 USD
Perdita media:
-16.67 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-0.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-220.00 USD (1)
Crescita mensile:
-0.15%
Previsione annuale:
-1.64%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
220.00 USD (21.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.61% (220.00 USD)
Per equità:
26.52% (731.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILCash 363
GOLD 12
XRPUSD 7
NGASCash 4
VIX-JAN25 2
VIX-SEP25 2
VIX-OCT25 2
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILCash 609
GOLD 1.4K
XRPUSD 20
NGASCash 17
VIX-JAN25 28
VIX-SEP25 -13
VIX-OCT25 -16
BTCUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILCash 24K
GOLD 1.2K
XRPUSD 3.2K
NGASCash 389
VIX-JAN25 169
VIX-SEP25 -133
VIX-OCT25 -159
BTCUSD 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +905.51 USD
Worst Trade: -220 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +263.95 USD
Massima perdita consecutiva: -0.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 3
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Grid
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.04.10 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.02.28 18:10
No swaps are charged on the signal account
2024.12.03 09:18
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.24 15:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.22 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.21 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.21 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.25 03:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.25 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.23 21:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.23 18:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.23 18:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mtrader XM2
50USD al mese
21%
0
0
USD
3.1K
USD
55
4%
393
96%
98%
9.35
5.31
USD
27%
1:500
