- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
393
Profit Trade:
378 (96.18%)
Loss Trade:
15 (3.82%)
Best Trade:
905.51 USD
Worst Trade:
-220.00 USD
Profitto lordo:
2 338.53 USD (48 871 pips)
Perdita lorda:
-250.09 USD (538 pips)
Vincite massime consecutive:
167 (263.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
940.59 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
97.63%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
9.49
Long Trade:
381 (96.95%)
Short Trade:
12 (3.05%)
Fattore di profitto:
9.35
Profitto previsto:
5.31 USD
Profitto medio:
6.19 USD
Perdita media:
-16.67 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-0.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-220.00 USD (1)
Crescita mensile:
-0.15%
Previsione annuale:
-1.64%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
220.00 USD (21.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.61% (220.00 USD)
Per equità:
26.52% (731.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|OILCash
|363
|GOLD
|12
|XRPUSD
|7
|NGASCash
|4
|VIX-JAN25
|2
|VIX-SEP25
|2
|VIX-OCT25
|2
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|OILCash
|609
|GOLD
|1.4K
|XRPUSD
|20
|NGASCash
|17
|VIX-JAN25
|28
|VIX-SEP25
|-13
|VIX-OCT25
|-16
|BTCUSD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|OILCash
|24K
|GOLD
|1.2K
|XRPUSD
|3.2K
|NGASCash
|389
|VIX-JAN25
|169
|VIX-SEP25
|-133
|VIX-OCT25
|-159
|BTCUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +905.51 USD
Worst Trade: -220 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +263.95 USD
Massima perdita consecutiva: -0.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
Grid
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
21%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
55
4%
393
96%
98%
9.35
5.31
USD
USD
27%
1:500