Mr Nisit Noijeam

Mtrader XM2

Mr Nisit Noijeam
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 21%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
392
Bénéfice trades:
377 (96.17%)
Perte trades:
15 (3.83%)
Meilleure transaction:
905.51 USD
Pire transaction:
-220.00 USD
Bénéfice brut:
2 337.91 USD (48 809 pips)
Perte brute:
-250.09 USD (538 pips)
Gains consécutifs maximales:
167 (263.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
940.59 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
97.63%
Charge de dépôt maximale:
0.89%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
9.49
Longs trades:
380 (96.94%)
Courts trades:
12 (3.06%)
Facteur de profit:
9.35
Rendement attendu:
5.33 USD
Bénéfice moyen:
6.20 USD
Perte moyenne:
-16.67 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-0.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-220.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
-0.16%
Prévision annuelle:
-1.88%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
220.00 USD (21.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.61% (220.00 USD)
Par fonds propres:
26.52% (731.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
OILCash 362
GOLD 12
XRPUSD 7
NGASCash 4
VIX-JAN25 2
VIX-SEP25 2
VIX-OCT25 2
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
OILCash 609
GOLD 1.4K
XRPUSD 20
NGASCash 17
VIX-JAN25 28
VIX-SEP25 -13
VIX-OCT25 -16
BTCUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
OILCash 24K
GOLD 1.2K
XRPUSD 3.2K
NGASCash 389
VIX-JAN25 169
VIX-SEP25 -133
VIX-OCT25 -159
BTCUSD 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +905.51 USD
Pire transaction: -220 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +263.95 USD
Perte consécutive maximale: -0.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 3
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Grid
Aucun avis
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.04.10 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.02.28 18:10
No swaps are charged on the signal account
2024.12.03 09:18
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.24 15:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.22 09:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.21 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.21 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.25 03:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.25 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.23 21:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.23 18:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.23 18:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.