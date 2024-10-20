- Büyüme
İşlemler:
1 023
Kârla kapanan işlemler:
774 (75.65%)
Zararla kapanan işlemler:
249 (24.34%)
En iyi işlem:
68.57 EUR
En kötü işlem:
-44.46 EUR
Brüt kâr:
2 546.33 EUR (150 534 pips)
Brüt zarar:
-1 649.60 EUR (129 968 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (47.06 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
133.64 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
78.67%
Maks. mevduat yükü:
16.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
433 (42.33%)
Satış işlemleri:
590 (57.67%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.88 EUR
Ortalama kâr:
3.29 EUR
Ortalama zarar:
-6.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-152.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-152.22 EUR (6)
Aylık büyüme:
11.52%
Yıllık tahmin:
139.74%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 EUR
Maksimum:
305.18 EUR (19.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.15% (304.80 EUR)
Varlığa göre:
34.53% (248.29 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1021
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD+
|1K
|XAUUSD+
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD+
|21K
|XAUUSD+
|7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +68.57 EUR
En kötü işlem: -44 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +47.06 EUR
Maksimum ardışık zarar: -152.22 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
