Trade:
1 023
Profit Trade:
774 (75.65%)
Loss Trade:
249 (24.34%)
Best Trade:
68.57 EUR
Worst Trade:
-44.46 EUR
Profitto lordo:
2 546.33 EUR (150 534 pips)
Perdita lorda:
-1 649.60 EUR (129 968 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (47.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
133.64 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
78.67%
Massimo carico di deposito:
16.95%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
433 (42.33%)
Short Trade:
590 (57.67%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.88 EUR
Profitto medio:
3.29 EUR
Perdita media:
-6.62 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-152.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-152.22 EUR (6)
Crescita mensile:
10.94%
Previsione annuale:
132.76%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 EUR
Massimale:
305.18 EUR (19.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.15% (304.80 EUR)
Per equità:
34.53% (248.29 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1021
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|1K
|XAUUSD+
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|21K
|XAUUSD+
|7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +68.57 EUR
Worst Trade: -44 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +47.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -152.22 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure
Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
161%
0
0
USD
USD
837
EUR
EUR
70
19%
1 023
75%
79%
1.54
0.88
EUR
EUR
42%
1:500