Alexandros Alexandrou

Expert EURUSD Sys03

Alexandros Alexandrou
0 avis
Fiabilité
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2024 162%
VantageInternational-Live 14
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 020
Bénéfice trades:
773 (75.78%)
Perte trades:
247 (24.22%)
Meilleure transaction:
68.57 EUR
Pire transaction:
-44.46 EUR
Bénéfice brut:
2 542.36 EUR (150 366 pips)
Perte brute:
-1 642.57 EUR (129 291 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (47.06 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
133.64 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
78.67%
Charge de dépôt maximale:
16.95%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.95
Longs trades:
430 (42.16%)
Courts trades:
590 (57.84%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
0.88 EUR
Bénéfice moyen:
3.29 EUR
Perte moyenne:
-6.65 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-152.22 EUR)
Perte consécutive maximale:
-152.22 EUR (6)
Croissance mensuelle:
12.19%
Prévision annuelle:
150.28%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.01 EUR
Maximal:
305.18 EUR (19.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.15% (304.80 EUR)
Par fonds propres:
34.53% (248.29 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 1018
XAUUSD+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 1K
XAUUSD+ -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 21K
XAUUSD+ 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +68.57 EUR
Pire transaction: -44 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +47.06 EUR
Perte consécutive maximale: -152.22 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

A custom martingale strategy powered by AI, using reversals on EURUSD and hedge positions to minimize risk and exposure


Suggested Deposit: 1k and 1:500 leverage , ideally Raw-ECN account type


Aucun avis
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.56% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 09:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
