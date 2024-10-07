- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
925
Kârla kapanan işlemler:
742 (80.21%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (19.78%)
En iyi işlem:
35.70 USD
En kötü işlem:
-11.69 USD
Brüt kâr:
4 480.25 USD (180 606 pips)
Brüt zarar:
-661.94 USD (24 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
80 (547.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
547.57 USD (80)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.66%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
82.75
Alış işlemleri:
485 (52.43%)
Satış işlemleri:
440 (47.57%)
Kâr faktörü:
6.77
Beklenen getiri:
4.13 USD
Ortalama kâr:
6.04 USD
Ortalama zarar:
-3.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-41.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.33 USD (9)
Aylık büyüme:
1.75%
Yıllık tahmin:
21.26%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
46.14 USD (0.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (36.16 USD)
Varlığa göre:
59.69% (4 300.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD_e
|869
|EURUSD_e
|56
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD_e
|3.8K
|EURUSD_e
|35
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD_e
|153K
|EURUSD_e
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.70 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 80
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +547.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FreshForex-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok