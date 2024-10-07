SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Duramax MT5
Natalyia Nikitina

Duramax MT5

Natalyia Nikitina
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 76%
FreshForex-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
925
Kârla kapanan işlemler:
742 (80.21%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (19.78%)
En iyi işlem:
35.70 USD
En kötü işlem:
-11.69 USD
Brüt kâr:
4 480.25 USD (180 606 pips)
Brüt zarar:
-661.94 USD (24 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
80 (547.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
547.57 USD (80)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.66%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
82.75
Alış işlemleri:
485 (52.43%)
Satış işlemleri:
440 (47.57%)
Kâr faktörü:
6.77
Beklenen getiri:
4.13 USD
Ortalama kâr:
6.04 USD
Ortalama zarar:
-3.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-41.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.33 USD (9)
Aylık büyüme:
1.75%
Yıllık tahmin:
21.26%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
46.14 USD (0.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (36.16 USD)
Varlığa göre:
59.69% (4 300.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD_e 869
EURUSD_e 56
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD_e 3.8K
EURUSD_e 35
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD_e 153K
EURUSD_e 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.70 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 80
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +547.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FreshForex-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.01 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 09:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 09:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
2025.06.12 12:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 16:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 05:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 11:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 23:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 19:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol