SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Duramax MT5
Natalyia Nikitina

Duramax MT5

Natalyia Nikitina
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 76%
FreshForex-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
925
Profit Trade:
742 (80.21%)
Loss Trade:
183 (19.78%)
Best Trade:
35.70 USD
Worst Trade:
-11.69 USD
Profitto lordo:
4 480.25 USD (180 606 pips)
Perdita lorda:
-661.94 USD (24 789 pips)
Vincite massime consecutive:
80 (547.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
547.57 USD (80)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.66%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
82.75
Long Trade:
485 (52.43%)
Short Trade:
440 (47.57%)
Fattore di profitto:
6.77
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
6.04 USD
Perdita media:
-3.62 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-41.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.33 USD (9)
Crescita mensile:
1.75%
Previsione annuale:
21.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
46.14 USD (0.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (36.16 USD)
Per equità:
59.69% (4 300.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD_e 869
EURUSD_e 56
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD_e 3.8K
EURUSD_e 35
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD_e 153K
EURUSD_e 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.70 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 80
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +547.57 USD
Massima perdita consecutiva: -41.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.01 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 09:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 09:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
2025.06.12 12:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 16:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 05:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 11:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 23:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 19:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati