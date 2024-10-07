- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
925
Profit Trade:
742 (80.21%)
Loss Trade:
183 (19.78%)
Best Trade:
35.70 USD
Worst Trade:
-11.69 USD
Profitto lordo:
4 480.25 USD (180 606 pips)
Perdita lorda:
-661.94 USD (24 789 pips)
Vincite massime consecutive:
80 (547.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
547.57 USD (80)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.66%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
82.75
Long Trade:
485 (52.43%)
Short Trade:
440 (47.57%)
Fattore di profitto:
6.77
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
6.04 USD
Perdita media:
-3.62 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-41.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.33 USD (9)
Crescita mensile:
1.75%
Previsione annuale:
21.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
46.14 USD (0.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (36.16 USD)
Per equità:
59.69% (4 300.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD_e
|869
|EURUSD_e
|56
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD_e
|3.8K
|EURUSD_e
|35
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD_e
|153K
|EURUSD_e
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.70 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 80
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +547.57 USD
Massima perdita consecutiva: -41.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
