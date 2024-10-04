SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MSMT
Ki Chung Ng

MSMT

Ki Chung Ng
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 73%
Pepperstone-Edge04
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
974
Kârla kapanan işlemler:
665 (68.27%)
Zararla kapanan işlemler:
309 (31.72%)
En iyi işlem:
5 688.31 USD
En kötü işlem:
-1 879.20 USD
Brüt kâr:
21 780.02 USD (461 748 pips)
Brüt zarar:
-14 339.69 USD (909 658 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (5 727.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 727.70 USD (15)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
97.58%
Maks. mevduat yükü:
13.72%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
525 (53.90%)
Satış işlemleri:
449 (46.10%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
7.64 USD
Ortalama kâr:
32.75 USD
Ortalama zarar:
-46.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-667.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 937.79 USD (3)
Aylık büyüme:
34.61%
Yıllık tahmin:
421.19%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 890.37 USD
Maksimum:
4 413.08 USD (46.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.75% (4 247.68 USD)
Varlığa göre:
27.49% (2 567.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 179
AUDCAD 165
AUDNZD 121
EURGBP 120
EURCHF 76
CADCHF 71
GBPJPY 70
EURJPY 33
EURUSD 16
GBPAUD 14
NatGas 12
NZDCAD 12
BTCUSD 10
USDCAD 8
GBPCAD 7
EURAUD 6
AUDJPY 6
GBPUSD 5
GBPCHF 5
CHFJPY 5
USDJPY 5
CADJPY 5
USDX 4
NZDUSD 4
XPTUSD 4
US500 3
EURCAD 3
USDCHF 3
SpotCrude 1
SpotBrent 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8.7K
AUDCAD 395
AUDNZD -187
EURGBP 81
EURCHF 177
CADCHF 91
GBPJPY -907
EURJPY -160
EURUSD 1.8K
GBPAUD 98
NatGas -1.9K
NZDCAD 62
BTCUSD -390
USDCAD -300
GBPCAD -70
EURAUD -26
AUDJPY -191
GBPUSD -83
GBPCHF -81
CHFJPY -171
USDJPY -200
CADJPY -164
USDX -98
NZDUSD 81
XPTUSD 2.8K
US500 -1.9K
EURCAD -63
USDCHF 39
SpotCrude 32
SpotBrent 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 37K
AUDCAD 8.6K
AUDNZD -6.3K
EURGBP -899
EURCHF 5.3K
CADCHF -5.8K
GBPJPY -867
EURJPY -428
EURUSD 1.9K
GBPAUD 3.1K
NatGas -678
NZDCAD 619
BTCUSD -514K
USDCAD -2.6K
GBPCAD -269
EURAUD -75
AUDJPY -1.4K
GBPUSD -945
GBPCHF -217
CHFJPY -835
USDJPY -950
CADJPY -806
USDX -1.8K
NZDUSD 829
XPTUSD 34K
US500 -1.8K
EURCAD -267
USDCHF 148
SpotCrude 3.1K
SpotBrent 237
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 688.31 USD
En kötü işlem: -1 879 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 727.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -667.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 2
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
NASDTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 3
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 3
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
GKFXPrime-Live-1.3
0.01 × 108
ICMarkets-Live06
0.01 × 162
TitanFX-01
0.02 × 117
VantageFX-Live 2
0.04 × 28
TradersWay-Live
0.06 × 218
AxioryAsia-02Live
0.06 × 186
JFD-Live02
0.07 × 46
FXOpen-Real1
0.10 × 52
326 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.22 15:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 02:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 05:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.18 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.16 11:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.11 18:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.05 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.23 11:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.14 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.14 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.07 15:52
Share of trading days is too low
2024.10.07 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.04 16:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MSMT
Ayda 999 USD
73%
0
0
USD
9K
USD
51
89%
974
68%
98%
1.51
7.64
USD
37%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.