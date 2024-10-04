- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
974
Kârla kapanan işlemler:
665 (68.27%)
Zararla kapanan işlemler:
309 (31.72%)
En iyi işlem:
5 688.31 USD
En kötü işlem:
-1 879.20 USD
Brüt kâr:
21 780.02 USD (461 748 pips)
Brüt zarar:
-14 339.69 USD (909 658 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (5 727.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 727.70 USD (15)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
97.58%
Maks. mevduat yükü:
13.72%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
525 (53.90%)
Satış işlemleri:
449 (46.10%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
7.64 USD
Ortalama kâr:
32.75 USD
Ortalama zarar:
-46.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-667.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 937.79 USD (3)
Aylık büyüme:
34.61%
Yıllık tahmin:
421.19%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 890.37 USD
Maksimum:
4 413.08 USD (46.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.75% (4 247.68 USD)
Varlığa göre:
27.49% (2 567.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|AUDCAD
|165
|AUDNZD
|121
|EURGBP
|120
|EURCHF
|76
|CADCHF
|71
|GBPJPY
|70
|EURJPY
|33
|EURUSD
|16
|GBPAUD
|14
|NatGas
|12
|NZDCAD
|12
|BTCUSD
|10
|USDCAD
|8
|GBPCAD
|7
|EURAUD
|6
|AUDJPY
|6
|GBPUSD
|5
|GBPCHF
|5
|CHFJPY
|5
|USDJPY
|5
|CADJPY
|5
|USDX
|4
|NZDUSD
|4
|XPTUSD
|4
|US500
|3
|EURCAD
|3
|USDCHF
|3
|SpotCrude
|1
|SpotBrent
|1
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8.7K
|AUDCAD
|395
|AUDNZD
|-187
|EURGBP
|81
|EURCHF
|177
|CADCHF
|91
|GBPJPY
|-907
|EURJPY
|-160
|EURUSD
|1.8K
|GBPAUD
|98
|NatGas
|-1.9K
|NZDCAD
|62
|BTCUSD
|-390
|USDCAD
|-300
|GBPCAD
|-70
|EURAUD
|-26
|AUDJPY
|-191
|GBPUSD
|-83
|GBPCHF
|-81
|CHFJPY
|-171
|USDJPY
|-200
|CADJPY
|-164
|USDX
|-98
|NZDUSD
|81
|XPTUSD
|2.8K
|US500
|-1.9K
|EURCAD
|-63
|USDCHF
|39
|SpotCrude
|32
|SpotBrent
|18
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|37K
|AUDCAD
|8.6K
|AUDNZD
|-6.3K
|EURGBP
|-899
|EURCHF
|5.3K
|CADCHF
|-5.8K
|GBPJPY
|-867
|EURJPY
|-428
|EURUSD
|1.9K
|GBPAUD
|3.1K
|NatGas
|-678
|NZDCAD
|619
|BTCUSD
|-514K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPCAD
|-269
|EURAUD
|-75
|AUDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-945
|GBPCHF
|-217
|CHFJPY
|-835
|USDJPY
|-950
|CADJPY
|-806
|USDX
|-1.8K
|NZDUSD
|829
|XPTUSD
|34K
|US500
|-1.8K
|EURCAD
|-267
|USDCHF
|148
|SpotCrude
|3.1K
|SpotBrent
|237
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 688.31 USD
En kötü işlem: -1 879 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 727.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -667.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 2
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 1
|
NASDTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 3
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
GKFXPrime-Live-1.3
|0.01 × 108
|
ICMarkets-Live06
|0.01 × 162
|
TitanFX-01
|0.02 × 117
|
VantageFX-Live 2
|0.04 × 28
|
TradersWay-Live
|0.06 × 218
|
AxioryAsia-02Live
|0.06 × 186
|
JFD-Live02
|0.07 × 46
|
FXOpen-Real1
|0.10 × 52
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
73%
0
0
USD
USD
9K
USD
USD
51
89%
974
68%
98%
1.51
7.64
USD
USD
37%
1:500