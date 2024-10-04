Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live22 0.00 × 3 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 1 EvolveMarkets-MT4 Live Server 0.00 × 2 HalifaxPro-Live 0.00 × 1 NASDTrading-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 3 EGlobal-Classic3 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 7 MEXAtlantic-Real-2 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 5 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 4 MonetaMarkets-Live01 0.00 × 3 PrimeXM-LiveUK 0.00 × 6 ICMarkets-Live03 0.00 × 23 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 3 GKFXPrime-Live-1.3 0.01 × 108 ICMarkets-Live06 0.01 × 162 TitanFX-01 0.02 × 117 VantageFX-Live 2 0.04 × 28 TradersWay-Live 0.06 × 218 AxioryAsia-02Live 0.06 × 186 JFD-Live02 0.07 × 46 FXOpen-Real1 0.10 × 52 326 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya