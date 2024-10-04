SignauxSections
Ki Chung Ng

MSMT

Ki Chung Ng
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 73%
Pepperstone-Edge04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
974
Bénéfice trades:
665 (68.27%)
Perte trades:
309 (31.72%)
Meilleure transaction:
5 688.31 USD
Pire transaction:
-1 879.20 USD
Bénéfice brut:
21 780.02 USD (461 748 pips)
Perte brute:
-14 339.69 USD (909 658 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (5 727.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 727.70 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
97.58%
Charge de dépôt maximale:
13.72%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
525 (53.90%)
Courts trades:
449 (46.10%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
7.64 USD
Bénéfice moyen:
32.75 USD
Perte moyenne:
-46.41 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-667.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 937.79 USD (3)
Croissance mensuelle:
34.67%
Prévision annuelle:
421.19%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 890.37 USD
Maximal:
4 413.08 USD (46.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.75% (4 247.68 USD)
Par fonds propres:
27.49% (2 567.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 179
AUDCAD 165
AUDNZD 121
EURGBP 120
EURCHF 76
CADCHF 71
GBPJPY 70
EURJPY 33
EURUSD 16
GBPAUD 14
NatGas 12
NZDCAD 12
BTCUSD 10
USDCAD 8
GBPCAD 7
EURAUD 6
AUDJPY 6
GBPUSD 5
GBPCHF 5
CHFJPY 5
USDJPY 5
CADJPY 5
USDX 4
NZDUSD 4
XPTUSD 4
US500 3
EURCAD 3
USDCHF 3
SpotCrude 1
SpotBrent 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8.7K
AUDCAD 395
AUDNZD -187
EURGBP 81
EURCHF 177
CADCHF 91
GBPJPY -907
EURJPY -160
EURUSD 1.8K
GBPAUD 98
NatGas -1.9K
NZDCAD 62
BTCUSD -390
USDCAD -300
GBPCAD -70
EURAUD -26
AUDJPY -191
GBPUSD -83
GBPCHF -81
CHFJPY -171
USDJPY -200
CADJPY -164
USDX -98
NZDUSD 81
XPTUSD 2.8K
US500 -1.9K
EURCAD -63
USDCHF 39
SpotCrude 32
SpotBrent 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 37K
AUDCAD 8.6K
AUDNZD -6.3K
EURGBP -899
EURCHF 5.3K
CADCHF -5.8K
GBPJPY -867
EURJPY -428
EURUSD 1.9K
GBPAUD 3.1K
NatGas -678
NZDCAD 619
BTCUSD -514K
USDCAD -2.6K
GBPCAD -269
EURAUD -75
AUDJPY -1.4K
GBPUSD -945
GBPCHF -217
CHFJPY -835
USDJPY -950
CADJPY -806
USDX -1.8K
NZDUSD 829
XPTUSD 34K
US500 -1.8K
EURCAD -267
USDCHF 148
SpotCrude 3.1K
SpotBrent 237
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 688.31 USD
Pire transaction: -1 879 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +5 727.70 USD
Perte consécutive maximale: -667.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 2
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
NASDTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 3
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 3
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
GKFXPrime-Live-1.3
0.01 × 108
ICMarkets-Live06
0.01 × 162
TitanFX-01
0.02 × 117
VantageFX-Live 2
0.04 × 28
TradersWay-Live
0.06 × 218
AxioryAsia-02Live
0.06 × 186
JFD-Live02
0.07 × 46
FXOpen-Real1
0.10 × 52
326 plus...
Aucun avis
2025.09.22 15:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 02:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 05:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.18 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.16 11:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.11 18:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.05 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.23 11:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.14 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.14 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.07 15:52
Share of trading days is too low
2024.10.07 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.04 16:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MSMT
999 USD par mois
73%
0
0
USD
9K
USD
51
89%
974
68%
98%
1.51
7.64
USD
37%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.