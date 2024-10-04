SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MSMT
Ki Chung Ng

MSMT

Ki Chung Ng
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 73%
Pepperstone-Edge04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
974
Profit Trade:
665 (68.27%)
Loss Trade:
309 (31.72%)
Best Trade:
5 688.31 USD
Worst Trade:
-1 879.20 USD
Profitto lordo:
21 780.02 USD (461 748 pips)
Perdita lorda:
-14 339.69 USD (909 658 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (5 727.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 727.70 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
97.58%
Massimo carico di deposito:
13.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
525 (53.90%)
Short Trade:
449 (46.10%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
7.64 USD
Profitto medio:
32.75 USD
Perdita media:
-46.41 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-667.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 937.79 USD (3)
Crescita mensile:
34.61%
Previsione annuale:
421.19%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 890.37 USD
Massimale:
4 413.08 USD (46.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.75% (4 247.68 USD)
Per equità:
27.49% (2 567.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 179
AUDCAD 165
AUDNZD 121
EURGBP 120
EURCHF 76
CADCHF 71
GBPJPY 70
EURJPY 33
EURUSD 16
GBPAUD 14
NatGas 12
NZDCAD 12
BTCUSD 10
USDCAD 8
GBPCAD 7
EURAUD 6
AUDJPY 6
GBPUSD 5
GBPCHF 5
CHFJPY 5
USDJPY 5
CADJPY 5
USDX 4
NZDUSD 4
XPTUSD 4
US500 3
EURCAD 3
USDCHF 3
SpotCrude 1
SpotBrent 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8.7K
AUDCAD 395
AUDNZD -187
EURGBP 81
EURCHF 177
CADCHF 91
GBPJPY -907
EURJPY -160
EURUSD 1.8K
GBPAUD 98
NatGas -1.9K
NZDCAD 62
BTCUSD -390
USDCAD -300
GBPCAD -70
EURAUD -26
AUDJPY -191
GBPUSD -83
GBPCHF -81
CHFJPY -171
USDJPY -200
CADJPY -164
USDX -98
NZDUSD 81
XPTUSD 2.8K
US500 -1.9K
EURCAD -63
USDCHF 39
SpotCrude 32
SpotBrent 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 37K
AUDCAD 8.6K
AUDNZD -6.3K
EURGBP -899
EURCHF 5.3K
CADCHF -5.8K
GBPJPY -867
EURJPY -428
EURUSD 1.9K
GBPAUD 3.1K
NatGas -678
NZDCAD 619
BTCUSD -514K
USDCAD -2.6K
GBPCAD -269
EURAUD -75
AUDJPY -1.4K
GBPUSD -945
GBPCHF -217
CHFJPY -835
USDJPY -950
CADJPY -806
USDX -1.8K
NZDUSD 829
XPTUSD 34K
US500 -1.8K
EURCAD -267
USDCHF 148
SpotCrude 3.1K
SpotBrent 237
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 688.31 USD
Worst Trade: -1 879 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5 727.70 USD
Massima perdita consecutiva: -667.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 2
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
NASDTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 3
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 3
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
GKFXPrime-Live-1.3
0.01 × 108
ICMarkets-Live06
0.01 × 162
TitanFX-01
0.02 × 117
VantageFX-Live 2
0.04 × 28
TradersWay-Live
0.06 × 218
AxioryAsia-02Live
0.06 × 186
JFD-Live02
0.07 × 46
FXOpen-Real1
0.10 × 52
326 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.22 15:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 02:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 05:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.18 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.16 11:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.11 18:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.05 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.23 11:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.14 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.14 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.07 15:52
Share of trading days is too low
2024.10.07 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.04 16:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MSMT
999USD al mese
73%
0
0
USD
9K
USD
51
89%
974
68%
98%
1.51
7.64
USD
37%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.