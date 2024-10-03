SinyallerBölümler
Sheng Yong Xia

DM Moment

Sheng Yong Xia
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 72%
ICMarketsSC-Live11
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
747
Kârla kapanan işlemler:
163 (21.82%)
Zararla kapanan işlemler:
584 (78.18%)
En iyi işlem:
59.12 USD
En kötü işlem:
-29.76 USD
Brüt kâr:
1 654.62 USD (9 991 941 pips)
Brüt zarar:
-1 267.76 USD (6 276 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (218.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.64 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
15.48%
Maks. mevduat yükü:
46.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
588 (78.71%)
Satış işlemleri:
159 (21.29%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
10.15 USD
Ortalama zarar:
-2.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
52 (-135.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.74 USD (22)
Aylık büyüme:
-9.34%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.57 USD
Maksimum:
452.31 USD (47.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.39% (452.28 USD)
Varlığa göre:
15.59% (82.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 406
XAUUSD 264
EURUSD 46
GBPUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 5
XAGUSD 4
USDCHF 4
EURJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 389
XAUUSD 65
EURUSD -18
GBPUSD -17
AUDUSD -28
USDJPY -3
XAGUSD -6
USDCHF 0
EURJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3.7M
XAUUSD 9.9K
EURUSD -1.5K
GBPUSD -1.5K
AUDUSD -675
USDJPY -378
XAGUSD -163
USDCHF -50
EURJPY 576
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.12 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +218.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NewWinFx-REAL
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 3182
ICMarketsSC-Live09
0.35 × 46
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 114
ICMarketsSC-Live08
0.45 × 455
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.50 × 4
Tickmill-Live02
0.53 × 15
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
1.08 × 1334
ICMarketsSC-Live23
1.16 × 74
ICMarketsSC-Live02
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.33 × 2083
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
1.40 × 707
ICMarketsSC-Live12
1.50 × 12
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
76 daha fazla...
Before subscribing to my signal, keep in mind the following things.
1. Strict risk control and ultra-high profit-loss ratio system. The goal is to earn steadily.
2. Each order has a stop loss setting, and the stop loss does not exceed 1%
3. Pursuing maximum profits on the basis of controlling the total monthly drawdown within 20%
4.Profits mainly come from profitable orders with extremely large profit-loss ratios.
5.The system has core advantages, is professional and complete, and My trading skills can be verified on the price of each order data I establish.

6.Follow orders in equal proportion as much as possible.

在订阅我的信号前，请认真阅读下面事项：
1. 严格风控的超高盈亏比系统，目标稳定盈利
2.每单必带止损，且每单止损不超过1%
3.在控制月总回撤20%以内的基础上追求最大利润
4.利润主要来源于超大盈亏比订单
5.系统具备核心优势，专业且完善，交易水平可以在我开的每一笔订单数据的价格上得到验证
6.尽可能等比例跟单


İnceleme yok
2025.08.19 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 17:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 16:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.07 08:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 06:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.17 10:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 11:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 11:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 07:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 01:24
Share of days for 80% of growth is too low
