France day trading
Romain Chauvot

France day trading

Romain Chauvot
0 inceleme
67 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -20%
ActivTradesEU-4
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
922
Kârla kapanan işlemler:
555 (60.19%)
Zararla kapanan işlemler:
367 (39.80%)
En iyi işlem:
70.79 EUR
En kötü işlem:
-219.84 EUR
Brüt kâr:
4 032.63 EUR (483 384 pips)
Brüt zarar:
-3 086.48 EUR (239 020 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (5.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
254.73 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.82%
Maks. mevduat yükü:
195.17%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
592 (64.21%)
Satış işlemleri:
330 (35.79%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.03 EUR
Ortalama kâr:
7.27 EUR
Ortalama zarar:
-8.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-33.20 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-389.54 EUR (5)
Aylık büyüme:
2.99%
Yıllık tahmin:
36.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.73 EUR
Maksimum:
902.53 EUR (45.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.02% (902.53 EUR)
Varlığa göre:
78.73% (1 469.80 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 207
CHFJPY 131
GBPAUD 56
USDJPY 53
USDCHF 53
NZDUSD 51
ETHUSD 48
USDCAD 23
CADCHF 23
GBPUSD 21
SOLUSD 21
GBPCAD 21
CADJPY 19
AUDJPY 18
EURNZD 18
EURSGD 17
GOLD 15
AUDNZD 15
NZDJPY 13
Platinum 11
EURCAD 8
USDSGD 8
AUDCHF 8
NZDCHF 8
EURJPY 7
EURCHF 7
USDSEK 7
EURAUD 4
EURGBP 4
GBPCHF 4
AUDCAD 4
GBPJPY 3
BTCUSD 3
LTCUSD 3
USDNOK 3
Euro50 2
AUDUSD 2
NZDCAD 2
SGDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 84
CHFJPY -756
GBPAUD 160
USDJPY 153
USDCHF 61
NZDUSD -47
ETHUSD 113
USDCAD 34
CADCHF 244
GBPUSD 102
SOLUSD 7
GBPCAD 66
CADJPY 161
AUDJPY 209
EURNZD 58
EURSGD -21
GOLD 170
AUDNZD 15
NZDJPY -13
Platinum -68
EURCAD 39
USDSGD 35
AUDCHF -1
NZDCHF 43
EURJPY 63
EURCHF 62
USDSEK 8
EURAUD 3
EURGBP -14
GBPCHF 15
AUDCAD 28
GBPJPY 22
BTCUSD 5
LTCUSD 0
USDNOK 28
Euro50 4
AUDUSD -22
NZDCAD 3
SGDJPY 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.8K
CHFJPY -19K
GBPAUD 5.9K
USDJPY 6.6K
USDCHF 1.6K
NZDUSD -2.2K
ETHUSD 94K
USDCAD 1.6K
CADCHF 3.9K
GBPUSD 5.4K
SOLUSD 23K
GBPCAD 1.7K
CADJPY 12K
AUDJPY 8.3K
EURNZD 2.8K
EURSGD -250
GOLD 12K
AUDNZD 572
NZDJPY -2.6K
Platinum -5K
EURCAD 3.7K
USDSGD 1.3K
AUDCHF -879
NZDCHF 612
EURJPY 5.8K
EURCHF 3.5K
USDSEK 13K
EURAUD 1K
EURGBP -139
GBPCHF 1K
AUDCAD 882
GBPJPY 3.3K
BTCUSD 45K
LTCUSD 188
USDNOK 6.5K
Euro50 6.3K
AUDUSD -1.2K
NZDCAD 356
SGDJPY 662
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.79 EUR
En kötü işlem: -220 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -33.20 EUR

Veri yok

Trading avec positions de 24 à 72h

Analyses technique corrélées aux annonces 

40 ans je suis dans la pérennité de l'évolution du portefeuille

dynamique stable et sécurisée au maximum

