- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
922
Kârla kapanan işlemler:
555 (60.19%)
Zararla kapanan işlemler:
367 (39.80%)
En iyi işlem:
70.79 EUR
En kötü işlem:
-219.84 EUR
Brüt kâr:
4 032.63 EUR (483 384 pips)
Brüt zarar:
-3 086.48 EUR (239 020 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (5.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
254.73 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.82%
Maks. mevduat yükü:
195.17%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
592 (64.21%)
Satış işlemleri:
330 (35.79%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.03 EUR
Ortalama kâr:
7.27 EUR
Ortalama zarar:
-8.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-33.20 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-389.54 EUR (5)
Aylık büyüme:
2.99%
Yıllık tahmin:
36.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.73 EUR
Maksimum:
902.53 EUR (45.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.02% (902.53 EUR)
Varlığa göre:
78.73% (1 469.80 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|207
|CHFJPY
|131
|GBPAUD
|56
|USDJPY
|53
|USDCHF
|53
|NZDUSD
|51
|ETHUSD
|48
|USDCAD
|23
|CADCHF
|23
|GBPUSD
|21
|SOLUSD
|21
|GBPCAD
|21
|CADJPY
|19
|AUDJPY
|18
|EURNZD
|18
|EURSGD
|17
|GOLD
|15
|AUDNZD
|15
|NZDJPY
|13
|Platinum
|11
|EURCAD
|8
|USDSGD
|8
|AUDCHF
|8
|NZDCHF
|8
|EURJPY
|7
|EURCHF
|7
|USDSEK
|7
|EURAUD
|4
|EURGBP
|4
|GBPCHF
|4
|AUDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|3
|LTCUSD
|3
|USDNOK
|3
|Euro50
|2
|AUDUSD
|2
|NZDCAD
|2
|SGDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|84
|CHFJPY
|-756
|GBPAUD
|160
|USDJPY
|153
|USDCHF
|61
|NZDUSD
|-47
|ETHUSD
|113
|USDCAD
|34
|CADCHF
|244
|GBPUSD
|102
|SOLUSD
|7
|GBPCAD
|66
|CADJPY
|161
|AUDJPY
|209
|EURNZD
|58
|EURSGD
|-21
|GOLD
|170
|AUDNZD
|15
|NZDJPY
|-13
|Platinum
|-68
|EURCAD
|39
|USDSGD
|35
|AUDCHF
|-1
|NZDCHF
|43
|EURJPY
|63
|EURCHF
|62
|USDSEK
|8
|EURAUD
|3
|EURGBP
|-14
|GBPCHF
|15
|AUDCAD
|28
|GBPJPY
|22
|BTCUSD
|5
|LTCUSD
|0
|USDNOK
|28
|Euro50
|4
|AUDUSD
|-22
|NZDCAD
|3
|SGDJPY
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.8K
|CHFJPY
|-19K
|GBPAUD
|5.9K
|USDJPY
|6.6K
|USDCHF
|1.6K
|NZDUSD
|-2.2K
|ETHUSD
|94K
|USDCAD
|1.6K
|CADCHF
|3.9K
|GBPUSD
|5.4K
|SOLUSD
|23K
|GBPCAD
|1.7K
|CADJPY
|12K
|AUDJPY
|8.3K
|EURNZD
|2.8K
|EURSGD
|-250
|GOLD
|12K
|AUDNZD
|572
|NZDJPY
|-2.6K
|Platinum
|-5K
|EURCAD
|3.7K
|USDSGD
|1.3K
|AUDCHF
|-879
|NZDCHF
|612
|EURJPY
|5.8K
|EURCHF
|3.5K
|USDSEK
|13K
|EURAUD
|1K
|EURGBP
|-139
|GBPCHF
|1K
|AUDCAD
|882
|GBPJPY
|3.3K
|BTCUSD
|45K
|LTCUSD
|188
|USDNOK
|6.5K
|Euro50
|6.3K
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDCAD
|356
|SGDJPY
|662
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +70.79 EUR
En kötü işlem: -220 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -33.20 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesEU-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Trading avec positions de 24 à 72h
Analyses technique corrélées aux annonces
40 ans je suis dans la pérennité de l'évolution du portefeuille
dynamique stable et sécurisée au maximum
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-20%
0
0
USD
USD
245
EUR
EUR
67
0%
922
60%
99%
1.30
1.03
EUR
EUR
79%
1:30