Trade:
922
Profit Trade:
555 (60.19%)
Loss Trade:
367 (39.80%)
Best Trade:
70.79 EUR
Worst Trade:
-219.84 EUR
Profitto lordo:
4 032.63 EUR (483 384 pips)
Perdita lorda:
-3 086.48 EUR (239 020 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (5.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
254.73 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.82%
Massimo carico di deposito:
195.17%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
592 (64.21%)
Short Trade:
330 (35.79%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
1.03 EUR
Profitto medio:
7.27 EUR
Perdita media:
-8.41 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-33.20 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-389.54 EUR (5)
Crescita mensile:
-1.97%
Previsione annuale:
-23.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.73 EUR
Massimale:
902.53 EUR (45.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.02% (902.53 EUR)
Per equità:
78.73% (1 469.80 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|207
|CHFJPY
|131
|GBPAUD
|56
|USDJPY
|53
|USDCHF
|53
|NZDUSD
|51
|ETHUSD
|48
|USDCAD
|23
|CADCHF
|23
|GBPUSD
|21
|SOLUSD
|21
|GBPCAD
|21
|CADJPY
|19
|AUDJPY
|18
|EURNZD
|18
|EURSGD
|17
|GOLD
|15
|AUDNZD
|15
|NZDJPY
|13
|Platinum
|11
|EURCAD
|8
|USDSGD
|8
|AUDCHF
|8
|NZDCHF
|8
|EURJPY
|7
|EURCHF
|7
|USDSEK
|7
|EURAUD
|4
|EURGBP
|4
|GBPCHF
|4
|AUDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|3
|LTCUSD
|3
|USDNOK
|3
|Euro50
|2
|AUDUSD
|2
|NZDCAD
|2
|SGDJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|84
|CHFJPY
|-756
|GBPAUD
|160
|USDJPY
|153
|USDCHF
|61
|NZDUSD
|-47
|ETHUSD
|113
|USDCAD
|34
|CADCHF
|244
|GBPUSD
|102
|SOLUSD
|7
|GBPCAD
|66
|CADJPY
|161
|AUDJPY
|209
|EURNZD
|58
|EURSGD
|-21
|GOLD
|170
|AUDNZD
|15
|NZDJPY
|-13
|Platinum
|-68
|EURCAD
|39
|USDSGD
|35
|AUDCHF
|-1
|NZDCHF
|43
|EURJPY
|63
|EURCHF
|62
|USDSEK
|8
|EURAUD
|3
|EURGBP
|-14
|GBPCHF
|15
|AUDCAD
|28
|GBPJPY
|22
|BTCUSD
|5
|LTCUSD
|0
|USDNOK
|28
|Euro50
|4
|AUDUSD
|-22
|NZDCAD
|3
|SGDJPY
|23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.8K
|CHFJPY
|-19K
|GBPAUD
|5.9K
|USDJPY
|6.6K
|USDCHF
|1.6K
|NZDUSD
|-2.2K
|ETHUSD
|94K
|USDCAD
|1.6K
|CADCHF
|3.9K
|GBPUSD
|5.4K
|SOLUSD
|23K
|GBPCAD
|1.7K
|CADJPY
|12K
|AUDJPY
|8.3K
|EURNZD
|2.8K
|EURSGD
|-250
|GOLD
|12K
|AUDNZD
|572
|NZDJPY
|-2.6K
|Platinum
|-5K
|EURCAD
|3.7K
|USDSGD
|1.3K
|AUDCHF
|-879
|NZDCHF
|612
|EURJPY
|5.8K
|EURCHF
|3.5K
|USDSEK
|13K
|EURAUD
|1K
|EURGBP
|-139
|GBPCHF
|1K
|AUDCAD
|882
|GBPJPY
|3.3K
|BTCUSD
|45K
|LTCUSD
|188
|USDNOK
|6.5K
|Euro50
|6.3K
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDCAD
|356
|SGDJPY
|662
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.79 EUR
Worst Trade: -220 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -33.20 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesEU-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trading avec positions de 24 à 72h
Analyses technique corrélées aux annonces
40 ans je suis dans la pérennité de l'évolution du portefeuille
dynamique stable et sécurisée au maximum
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-20%
0
0
USD
USD
245
EUR
EUR
67
0%
922
60%
99%
1.30
1.03
EUR
EUR
79%
1:30