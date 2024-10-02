SegnaliSezioni
Romain Chauvot

France day trading

Romain Chauvot
0 recensioni
67 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -20%
ActivTradesEU-4
1:30
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
922
Profit Trade:
555 (60.19%)
Loss Trade:
367 (39.80%)
Best Trade:
70.79 EUR
Worst Trade:
-219.84 EUR
Profitto lordo:
4 032.63 EUR (483 384 pips)
Perdita lorda:
-3 086.48 EUR (239 020 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (5.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
254.73 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.82%
Massimo carico di deposito:
195.17%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
592 (64.21%)
Short Trade:
330 (35.79%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
1.03 EUR
Profitto medio:
7.27 EUR
Perdita media:
-8.41 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-33.20 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-389.54 EUR (5)
Crescita mensile:
-1.97%
Previsione annuale:
-23.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.73 EUR
Massimale:
902.53 EUR (45.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.02% (902.53 EUR)
Per equità:
78.73% (1 469.80 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 207
CHFJPY 131
GBPAUD 56
USDJPY 53
USDCHF 53
NZDUSD 51
ETHUSD 48
USDCAD 23
CADCHF 23
GBPUSD 21
SOLUSD 21
GBPCAD 21
CADJPY 19
AUDJPY 18
EURNZD 18
EURSGD 17
GOLD 15
AUDNZD 15
NZDJPY 13
Platinum 11
EURCAD 8
USDSGD 8
AUDCHF 8
NZDCHF 8
EURJPY 7
EURCHF 7
USDSEK 7
EURAUD 4
EURGBP 4
GBPCHF 4
AUDCAD 4
GBPJPY 3
BTCUSD 3
LTCUSD 3
USDNOK 3
Euro50 2
AUDUSD 2
NZDCAD 2
SGDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 84
CHFJPY -756
GBPAUD 160
USDJPY 153
USDCHF 61
NZDUSD -47
ETHUSD 113
USDCAD 34
CADCHF 244
GBPUSD 102
SOLUSD 7
GBPCAD 66
CADJPY 161
AUDJPY 209
EURNZD 58
EURSGD -21
GOLD 170
AUDNZD 15
NZDJPY -13
Platinum -68
EURCAD 39
USDSGD 35
AUDCHF -1
NZDCHF 43
EURJPY 63
EURCHF 62
USDSEK 8
EURAUD 3
EURGBP -14
GBPCHF 15
AUDCAD 28
GBPJPY 22
BTCUSD 5
LTCUSD 0
USDNOK 28
Euro50 4
AUDUSD -22
NZDCAD 3
SGDJPY 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.8K
CHFJPY -19K
GBPAUD 5.9K
USDJPY 6.6K
USDCHF 1.6K
NZDUSD -2.2K
ETHUSD 94K
USDCAD 1.6K
CADCHF 3.9K
GBPUSD 5.4K
SOLUSD 23K
GBPCAD 1.7K
CADJPY 12K
AUDJPY 8.3K
EURNZD 2.8K
EURSGD -250
GOLD 12K
AUDNZD 572
NZDJPY -2.6K
Platinum -5K
EURCAD 3.7K
USDSGD 1.3K
AUDCHF -879
NZDCHF 612
EURJPY 5.8K
EURCHF 3.5K
USDSEK 13K
EURAUD 1K
EURGBP -139
GBPCHF 1K
AUDCAD 882
GBPJPY 3.3K
BTCUSD 45K
LTCUSD 188
USDNOK 6.5K
Euro50 6.3K
AUDUSD -1.2K
NZDCAD 356
SGDJPY 662
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.79 EUR
Worst Trade: -220 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -33.20 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesEU-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trading avec positions de 24 à 72h

Analyses technique corrélées aux annonces 

40 ans je suis dans la pérennité de l'évolution du portefeuille

dynamique stable et sécurisée au maximum

2025.09.19 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 00:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 12:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 11:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 09:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 10:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 17:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 07:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 15:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 12:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
