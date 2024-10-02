SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / France day trading
Romain Chauvot

France day trading

Romain Chauvot
0 avis
67 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -20%
ActivTradesEU-4
1:30
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
922
Bénéfice trades:
555 (60.19%)
Perte trades:
367 (39.80%)
Meilleure transaction:
70.79 EUR
Pire transaction:
-219.84 EUR
Bénéfice brut:
4 032.63 EUR (483 384 pips)
Perte brute:
-3 086.48 EUR (239 020 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (5.25 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
254.73 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
98.82%
Charge de dépôt maximale:
195.17%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.05
Longs trades:
592 (64.21%)
Courts trades:
330 (35.79%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
1.03 EUR
Bénéfice moyen:
7.27 EUR
Perte moyenne:
-8.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-33.20 EUR)
Perte consécutive maximale:
-389.54 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-1.97%
Prévision annuelle:
-23.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
71.73 EUR
Maximal:
902.53 EUR (45.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.02% (902.53 EUR)
Par fonds propres:
78.73% (1 469.80 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 207
CHFJPY 131
GBPAUD 56
USDJPY 53
USDCHF 53
NZDUSD 51
ETHUSD 48
USDCAD 23
CADCHF 23
GBPUSD 21
SOLUSD 21
GBPCAD 21
CADJPY 19
AUDJPY 18
EURNZD 18
EURSGD 17
GOLD 15
AUDNZD 15
NZDJPY 13
Platinum 11
EURCAD 8
USDSGD 8
AUDCHF 8
NZDCHF 8
EURJPY 7
EURCHF 7
USDSEK 7
EURAUD 4
EURGBP 4
GBPCHF 4
AUDCAD 4
GBPJPY 3
BTCUSD 3
LTCUSD 3
USDNOK 3
Euro50 2
AUDUSD 2
NZDCAD 2
SGDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 84
CHFJPY -756
GBPAUD 160
USDJPY 153
USDCHF 61
NZDUSD -47
ETHUSD 113
USDCAD 34
CADCHF 244
GBPUSD 102
SOLUSD 7
GBPCAD 66
CADJPY 161
AUDJPY 209
EURNZD 58
EURSGD -21
GOLD 170
AUDNZD 15
NZDJPY -13
Platinum -68
EURCAD 39
USDSGD 35
AUDCHF -1
NZDCHF 43
EURJPY 63
EURCHF 62
USDSEK 8
EURAUD 3
EURGBP -14
GBPCHF 15
AUDCAD 28
GBPJPY 22
BTCUSD 5
LTCUSD 0
USDNOK 28
Euro50 4
AUDUSD -22
NZDCAD 3
SGDJPY 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.8K
CHFJPY -19K
GBPAUD 5.9K
USDJPY 6.6K
USDCHF 1.6K
NZDUSD -2.2K
ETHUSD 94K
USDCAD 1.6K
CADCHF 3.9K
GBPUSD 5.4K
SOLUSD 23K
GBPCAD 1.7K
CADJPY 12K
AUDJPY 8.3K
EURNZD 2.8K
EURSGD -250
GOLD 12K
AUDNZD 572
NZDJPY -2.6K
Platinum -5K
EURCAD 3.7K
USDSGD 1.3K
AUDCHF -879
NZDCHF 612
EURJPY 5.8K
EURCHF 3.5K
USDSEK 13K
EURAUD 1K
EURGBP -139
GBPCHF 1K
AUDCAD 882
GBPJPY 3.3K
BTCUSD 45K
LTCUSD 188
USDNOK 6.5K
Euro50 6.3K
AUDUSD -1.2K
NZDCAD 356
SGDJPY 662
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.79 EUR
Pire transaction: -220 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +5.25 EUR
Perte consécutive maximale: -33.20 EUR

Trading avec positions de 24 à 72h

Analyses technique corrélées aux annonces 

40 ans je suis dans la pérennité de l'évolution du portefeuille

dynamique stable et sécurisée au maximum

Aucun avis
