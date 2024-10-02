SinyallerBölümler
Yui Man Mok

EagleWing02

Yui Man Mok
0 inceleme
Güvenilirlik
136 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 465%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 253
Kârla kapanan işlemler:
2 970 (69.83%)
Zararla kapanan işlemler:
1 283 (30.17%)
En iyi işlem:
500.00 USD
En kötü işlem:
-515.00 USD
Brüt kâr:
27 829.73 USD (2 228 575 pips)
Brüt zarar:
-15 020.99 USD (1 050 402 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (508.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
619.09 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
95.53%
Maks. mevduat yükü:
2.71%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
6.62
Alış işlemleri:
2 133 (50.15%)
Satış işlemleri:
2 120 (49.85%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
3.01 USD
Ortalama kâr:
9.37 USD
Ortalama zarar:
-11.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-153.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 611.60 USD (10)
Aylık büyüme:
1.26%
Yıllık tahmin:
15.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.03 USD
Maksimum:
1 935.13 USD (23.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.31% (1 935.13 USD)
Varlığa göre:
22.47% (2 492.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sd 4253
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sd 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sd 1.2M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +500.00 USD
En kötü işlem: -515 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +508.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -153.03 USD

İnceleme yok
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.21 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.06 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.17 15:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.02 16:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
