Yui Man Mok

EagleWing02

Yui Man Mok
0 recensioni
Affidabilità
136 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2023 465%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 253
Profit Trade:
2 970 (69.83%)
Loss Trade:
1 283 (30.17%)
Best Trade:
500.00 USD
Worst Trade:
-515.00 USD
Profitto lordo:
27 829.73 USD (2 228 575 pips)
Perdita lorda:
-15 020.99 USD (1 050 402 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (508.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
619.09 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
95.53%
Massimo carico di deposito:
2.71%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
6.62
Long Trade:
2 133 (50.15%)
Short Trade:
2 120 (49.85%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
3.01 USD
Profitto medio:
9.37 USD
Perdita media:
-11.71 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-153.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 611.60 USD (10)
Crescita mensile:
1.32%
Previsione annuale:
15.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.03 USD
Massimale:
1 935.13 USD (23.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.31% (1 935.13 USD)
Per equità:
22.47% (2 492.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sd 4253
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sd 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sd 1.2M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +500.00 USD
Worst Trade: -515 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +508.77 USD
Massima perdita consecutiva: -153.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.21 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.06 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.17 15:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.02 16:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
