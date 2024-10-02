SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EagleWing02
Yui Man Mok

EagleWing02

Yui Man Mok
0 avis
Fiabilité
136 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2023 465%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 253
Bénéfice trades:
2 970 (69.83%)
Perte trades:
1 283 (30.17%)
Meilleure transaction:
500.00 USD
Pire transaction:
-515.00 USD
Bénéfice brut:
27 829.73 USD (2 228 575 pips)
Perte brute:
-15 020.99 USD (1 050 402 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (508.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
619.09 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
95.53%
Charge de dépôt maximale:
2.71%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
6.62
Longs trades:
2 133 (50.15%)
Courts trades:
2 120 (49.85%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
3.01 USD
Bénéfice moyen:
9.37 USD
Perte moyenne:
-11.71 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-153.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 611.60 USD (10)
Croissance mensuelle:
1.12%
Prévision annuelle:
15.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
110.03 USD
Maximal:
1 935.13 USD (23.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.31% (1 935.13 USD)
Par fonds propres:
22.47% (2 492.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.sd 4253
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.sd 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.sd 1.2M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +500.00 USD
Pire transaction: -515 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +508.77 USD
Perte consécutive maximale: -153.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXTRADING.com-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.21 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.06 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.17 15:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.02 16:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
