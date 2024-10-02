- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
189 (99.47%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.53%)
En iyi işlem:
2.87 USD
En kötü işlem:
-0.11 USD
Brüt kâr:
156.64 USD (19 984 pips)
Brüt zarar:
-0.11 USD (11 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
165 (136.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.66 USD (165)
Sharpe oranı:
1.26
Alım-satım etkinliği:
15.70%
Maks. mevduat yükü:
4.39%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1423.00
Alış işlemleri:
45 (23.68%)
Satış işlemleri:
145 (76.32%)
Kâr faktörü:
1424.00
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
0.83 USD
Ortalama zarar:
-0.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.11 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.11 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.05% (0.11 USD)
Varlığa göre:
15.24% (36.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|22
|USDJPY
|21
|USDCHF
|21
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|10
|EURGBP
|9
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|7
|GBPCAD
|5
|EURNZD
|5
|EURAUD
|4
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|GBPCHF
|4
|GBPNZD
|3
|XAUUSD
|3
|EURCAD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|18
|USDJPY
|19
|USDCHF
|18
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|15
|GBPJPY
|11
|USDCAD
|5
|EURGBP
|10
|AUDUSD
|5
|GBPAUD
|11
|GBPCAD
|4
|EURNZD
|4
|EURAUD
|6
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|3
|GBPCHF
|3
|GBPNZD
|2
|XAUUSD
|2
|EURCAD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|2.6K
|USDJPY
|2.8K
|USDCHF
|1.6K
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|1.5K
|GBPJPY
|1.7K
|USDCAD
|715
|EURGBP
|787
|AUDUSD
|482
|GBPAUD
|1.7K
|GBPCAD
|635
|EURNZD
|704
|EURAUD
|938
|CHFJPY
|215
|AUDJPY
|455
|GBPCHF
|288
|GBPNZD
|305
|XAUUSD
|249
|EURCAD
|251
|NZDJPY
|323
|AUDCHF
|158
|AUDNZD
|140
|EURCHF
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.87 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 165
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +136.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 120
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|0.76 × 54
|
ICMarketsSC-Live18
|0.80 × 348
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 1060
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
FusionMarkets-Live 2
|0.90 × 10
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 429
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live03
|1.14 × 1985
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 663
|
ICMarketsSC-Live27
|1.19 × 443
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 5264
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live33
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|1.31 × 13766
This is the latest part fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open. This safest signal of fulcrum and will always have 100% win rate but with consequence rare trade. When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
İnceleme yok
