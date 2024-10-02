Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 0.38 × 8 ICMarketsSC-Live19 0.53 × 34 ICMarketsSC-Live05 0.66 × 120 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarkets-Live22 0.73 × 226 ICMarketsSC-Live24 0.76 × 54 ICMarketsSC-Live18 0.80 × 348 ICMarketsSC-Live16 0.82 × 1060 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 FusionMarkets-Live 2 0.90 × 10 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live07 0.93 × 390 ICMarketsSC-Live09 0.93 × 429 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 1.00 × 29 Exness-Real17 1.12 × 25 ICMarketsSC-Live03 1.14 × 1985 ICMarketsSC-Live10 1.14 × 663 ICMarketsSC-Live27 1.19 × 443 ICMarketsSC-Live25 1.22 × 5264 ICMarketsSC-Live12 1.25 × 102 ICMarketsSC-Live33 1.29 × 14 ICMarketsSC-Live23 1.31 × 13766 102 daha fazla...