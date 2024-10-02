SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FulcrumMT
Muhhamad Ihsan

FulcrumMT

Muhhamad Ihsan
0 inceleme
Güvenilirlik
144 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 157%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
189 (99.47%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.53%)
En iyi işlem:
2.87 USD
En kötü işlem:
-0.11 USD
Brüt kâr:
156.64 USD (19 984 pips)
Brüt zarar:
-0.11 USD (11 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
165 (136.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.66 USD (165)
Sharpe oranı:
1.26
Alım-satım etkinliği:
15.70%
Maks. mevduat yükü:
4.39%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1423.00
Alış işlemleri:
45 (23.68%)
Satış işlemleri:
145 (76.32%)
Kâr faktörü:
1424.00
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
0.83 USD
Ortalama zarar:
-0.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.11 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.11 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.05% (0.11 USD)
Varlığa göre:
15.24% (36.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 22
USDJPY 21
USDCHF 21
EURUSD 20
GBPUSD 18
GBPJPY 12
USDCAD 10
EURGBP 9
AUDUSD 8
GBPAUD 7
GBPCAD 5
EURNZD 5
EURAUD 4
CHFJPY 4
AUDJPY 4
GBPCHF 4
GBPNZD 3
XAUUSD 3
EURCAD 3
NZDJPY 3
AUDCHF 2
AUDNZD 1
EURCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 18
USDJPY 19
USDCHF 18
EURUSD 13
GBPUSD 15
GBPJPY 11
USDCAD 5
EURGBP 10
AUDUSD 5
GBPAUD 11
GBPCAD 4
EURNZD 4
EURAUD 6
CHFJPY 1
AUDJPY 3
GBPCHF 3
GBPNZD 2
XAUUSD 2
EURCAD 2
NZDJPY 2
AUDCHF 2
AUDNZD 1
EURCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 2.6K
USDJPY 2.8K
USDCHF 1.6K
EURUSD 1.3K
GBPUSD 1.5K
GBPJPY 1.7K
USDCAD 715
EURGBP 787
AUDUSD 482
GBPAUD 1.7K
GBPCAD 635
EURNZD 704
EURAUD 938
CHFJPY 215
AUDJPY 455
GBPCHF 288
GBPNZD 305
XAUUSD 249
EURCAD 251
NZDJPY 323
AUDCHF 158
AUDNZD 140
EURCHF 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.87 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 165
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +136.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 120
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.76 × 54
ICMarketsSC-Live18
0.80 × 348
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
FusionMarkets-Live 2
0.90 × 10
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 429
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live03
1.14 × 1985
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 663
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 5264
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live33
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.31 × 13766
102 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This is the latest part fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open. This safest signal of fulcrum and will always have 100% win rate but with consequence rare trade. When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure  ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
İnceleme yok
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 23:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 23:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 01:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.21 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 02:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.07 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 02:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FulcrumMT
Ayda 30 USD
157%
0
0
USD
253
USD
144
88%
190
99%
16%
1424.00
0.82
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.