- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
190
Profit Trade:
189 (99.47%)
Loss Trade:
1 (0.53%)
Best Trade:
2.87 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
156.64 USD (19 984 pips)
Perdita lorda:
-0.11 USD (11 pips)
Vincite massime consecutive:
165 (136.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.66 USD (165)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
15.70%
Massimo carico di deposito:
4.39%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1423.00
Long Trade:
45 (23.68%)
Short Trade:
145 (76.32%)
Fattore di profitto:
1424.00
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.11 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.11 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.05% (0.11 USD)
Per equità:
15.24% (36.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|22
|USDJPY
|21
|USDCHF
|21
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|10
|EURGBP
|9
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|7
|GBPCAD
|5
|EURNZD
|5
|EURAUD
|4
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|GBPCHF
|4
|GBPNZD
|3
|XAUUSD
|3
|EURCAD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|18
|USDJPY
|19
|USDCHF
|18
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|15
|GBPJPY
|11
|USDCAD
|5
|EURGBP
|10
|AUDUSD
|5
|GBPAUD
|11
|GBPCAD
|4
|EURNZD
|4
|EURAUD
|6
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|3
|GBPCHF
|3
|GBPNZD
|2
|XAUUSD
|2
|EURCAD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|2.6K
|USDJPY
|2.8K
|USDCHF
|1.6K
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|1.5K
|GBPJPY
|1.7K
|USDCAD
|715
|EURGBP
|787
|AUDUSD
|482
|GBPAUD
|1.7K
|GBPCAD
|635
|EURNZD
|704
|EURAUD
|938
|CHFJPY
|215
|AUDJPY
|455
|GBPCHF
|288
|GBPNZD
|305
|XAUUSD
|249
|EURCAD
|251
|NZDJPY
|323
|AUDCHF
|158
|AUDNZD
|140
|EURCHF
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.87 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 165
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +136.66 USD
Massima perdita consecutiva: -0.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 120
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|0.76 × 54
|
ICMarketsSC-Live18
|0.80 × 348
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 1060
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
FusionMarkets-Live 2
|0.90 × 10
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 429
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live03
|1.14 × 1985
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 663
|
ICMarketsSC-Live27
|1.19 × 443
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 5264
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live33
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|1.31 × 13766
102 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This is the latest part fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open. This safest signal of fulcrum and will always have 100% win rate but with consequence rare trade. When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
157%
0
0
USD
USD
253
USD
USD
144
88%
190
99%
16%
1424.00
0.82
USD
USD
15%
1:500