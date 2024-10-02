SegnaliSezioni
Muhhamad Ihsan

FulcrumMT

Muhhamad Ihsan
0 recensioni
Affidabilità
144 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 157%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
190
Profit Trade:
189 (99.47%)
Loss Trade:
1 (0.53%)
Best Trade:
2.87 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
156.64 USD (19 984 pips)
Perdita lorda:
-0.11 USD (11 pips)
Vincite massime consecutive:
165 (136.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.66 USD (165)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
15.70%
Massimo carico di deposito:
4.39%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1423.00
Long Trade:
45 (23.68%)
Short Trade:
145 (76.32%)
Fattore di profitto:
1424.00
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.11 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.11 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.05% (0.11 USD)
Per equità:
15.24% (36.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 22
USDJPY 21
USDCHF 21
EURUSD 20
GBPUSD 18
GBPJPY 12
USDCAD 10
EURGBP 9
AUDUSD 8
GBPAUD 7
GBPCAD 5
EURNZD 5
EURAUD 4
CHFJPY 4
AUDJPY 4
GBPCHF 4
GBPNZD 3
XAUUSD 3
EURCAD 3
NZDJPY 3
AUDCHF 2
AUDNZD 1
EURCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 18
USDJPY 19
USDCHF 18
EURUSD 13
GBPUSD 15
GBPJPY 11
USDCAD 5
EURGBP 10
AUDUSD 5
GBPAUD 11
GBPCAD 4
EURNZD 4
EURAUD 6
CHFJPY 1
AUDJPY 3
GBPCHF 3
GBPNZD 2
XAUUSD 2
EURCAD 2
NZDJPY 2
AUDCHF 2
AUDNZD 1
EURCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 2.6K
USDJPY 2.8K
USDCHF 1.6K
EURUSD 1.3K
GBPUSD 1.5K
GBPJPY 1.7K
USDCAD 715
EURGBP 787
AUDUSD 482
GBPAUD 1.7K
GBPCAD 635
EURNZD 704
EURAUD 938
CHFJPY 215
AUDJPY 455
GBPCHF 288
GBPNZD 305
XAUUSD 249
EURCAD 251
NZDJPY 323
AUDCHF 158
AUDNZD 140
EURCHF 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.87 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 165
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +136.66 USD
Massima perdita consecutiva: -0.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 120
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.76 × 54
ICMarketsSC-Live18
0.80 × 348
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
FusionMarkets-Live 2
0.90 × 10
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 429
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live03
1.14 × 1985
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 663
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 5264
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live33
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.31 × 13766
102 più
This is the latest part fulcrum signal, This signal against trend with using 9 indicators. After FulcrumMN have 500 DD then FulcrumMT will open. This safest signal of fulcrum and will always have 100% win rate but with consequence rare trade. When join my signal always use small spread broker because i usually close position with small profit just keep 100% win. This signal is good for base signal because any position open after this signal will win for sure  ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Non ci sono recensioni
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 23:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 23:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 01:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.21 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 02:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.07 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 02:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FulcrumMT
30USD al mese
157%
0
0
USD
253
USD
144
88%
190
99%
16%
1424.00
0.82
USD
15%
1:500
Copia

