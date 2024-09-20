- Büyüme
İşlemler:
1 682
Kârla kapanan işlemler:
1 318 (78.35%)
Zararla kapanan işlemler:
364 (21.64%)
En iyi işlem:
303.24 USD
En kötü işlem:
-277.08 USD
Brüt kâr:
5 954.90 USD (261 467 pips)
Brüt zarar:
-4 904.52 USD (222 506 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (67.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
373.96 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
777 (46.20%)
Satış işlemleri:
905 (53.80%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-13.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-284.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-333.14 USD (12)
Aylık büyüme:
8.11%
Yıllık tahmin:
97.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
605.81 USD
Maksimum:
943.15 USD (70.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.78% (861.35 USD)
Varlığa göre:
59.52% (864.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1144
|GBPUSD
|42
|CADJPY
|41
|AUDJPY
|40
|EURAUD
|39
|USDCHF
|38
|AUDCAD
|38
|USDJPY
|38
|NZDCAD
|37
|AUDUSD
|36
|AUDCHF
|35
|EURCHF
|33
|EURCAD
|33
|EURGBP
|32
|CADCHF
|31
|AUDNZD
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|447
|GBPUSD
|63
|CADJPY
|38
|AUDJPY
|17
|EURAUD
|28
|USDCHF
|-2
|AUDCAD
|70
|USDJPY
|25
|NZDCAD
|41
|AUDUSD
|56
|AUDCHF
|64
|EURCHF
|44
|EURCAD
|33
|EURGBP
|52
|CADCHF
|53
|AUDNZD
|22
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|591
|GBPUSD
|5.8K
|CADJPY
|5.9K
|AUDJPY
|-2.6K
|EURAUD
|-848
|USDCHF
|-3.7K
|AUDCAD
|704
|USDJPY
|3.4K
|NZDCAD
|4.6K
|AUDUSD
|4.6K
|AUDCHF
|3.3K
|EURCHF
|3.6K
|EURCAD
|5.1K
|EURGBP
|3.5K
|CADCHF
|4.4K
|AUDNZD
|698
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +303.24 USD
En kötü işlem: -277 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +67.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -284.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
OANDA-GMT-5 Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 3
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 31
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
NASDTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
GKFXPrime-Live-1.3
|0.01 × 89
|
ICMarkets-Live06
|0.01 × 162
|
TitanFX-01
|0.02 × 117
|
VantageFX-Live 2
|0.04 × 28
|
TradersWay-Live
|0.04 × 217
|
AxioryAsia-02Live
|0.06 × 186
İnceleme yok
