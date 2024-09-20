SinyallerBölümler
Suet Ching Mak

A1000

Suet Ching Mak
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 67%
Pepperstone-Edge04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 682
Kârla kapanan işlemler:
1 318 (78.35%)
Zararla kapanan işlemler:
364 (21.64%)
En iyi işlem:
303.24 USD
En kötü işlem:
-277.08 USD
Brüt kâr:
5 954.90 USD (261 467 pips)
Brüt zarar:
-4 904.52 USD (222 506 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (67.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
373.96 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
777 (46.20%)
Satış işlemleri:
905 (53.80%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-13.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-284.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-333.14 USD (12)
Aylık büyüme:
8.11%
Yıllık tahmin:
97.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
605.81 USD
Maksimum:
943.15 USD (70.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.78% (861.35 USD)
Varlığa göre:
59.52% (864.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1144
GBPUSD 42
CADJPY 41
AUDJPY 40
EURAUD 39
USDCHF 38
AUDCAD 38
USDJPY 38
NZDCAD 37
AUDUSD 36
AUDCHF 35
EURCHF 33
EURCAD 33
EURGBP 32
CADCHF 31
AUDNZD 25
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 447
GBPUSD 63
CADJPY 38
AUDJPY 17
EURAUD 28
USDCHF -2
AUDCAD 70
USDJPY 25
NZDCAD 41
AUDUSD 56
AUDCHF 64
EURCHF 44
EURCAD 33
EURGBP 52
CADCHF 53
AUDNZD 22
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 591
GBPUSD 5.8K
CADJPY 5.9K
AUDJPY -2.6K
EURAUD -848
USDCHF -3.7K
AUDCAD 704
USDJPY 3.4K
NZDCAD 4.6K
AUDUSD 4.6K
AUDCHF 3.3K
EURCHF 3.6K
EURCAD 5.1K
EURGBP 3.5K
CADCHF 4.4K
AUDNZD 698
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +303.24 USD
En kötü işlem: -277 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +67.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -284.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
OANDA-GMT-5 Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 3
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 31
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
NASDTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1.3
0.01 × 89
ICMarkets-Live06
0.01 × 162
TitanFX-01
0.02 × 117
VantageFX-Live 2
0.04 × 28
TradersWay-Live
0.04 × 217
AxioryAsia-02Live
0.06 × 186
310 daha fazla...
İnceleme yok
2025.05.12 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 02:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 04:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 20:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 07:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 10:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 01:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.09 23:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
A1000
Ayda 30 USD
67%
0
0
USD
2.2K
USD
56
100%
1 682
78%
100%
1.21
0.62
USD
60%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.