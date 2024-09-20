SignauxSections
Suet Ching Mak

A1000

0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 67%
Pepperstone-Edge04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 681
Bénéfice trades:
1 317 (78.34%)
Perte trades:
364 (21.65%)
Meilleure transaction:
303.24 USD
Pire transaction:
-277.08 USD
Bénéfice brut:
5 954.04 USD (261 374 pips)
Perte brute:
-4 904.52 USD (222 506 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (67.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
373.96 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
30.09%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.11
Longs trades:
777 (46.22%)
Courts trades:
904 (53.78%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
4.52 USD
Perte moyenne:
-13.47 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-284.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-333.14 USD (12)
Croissance mensuelle:
8.99%
Prévision annuelle:
110.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
605.81 USD
Maximal:
943.15 USD (70.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.78% (861.35 USD)
Par fonds propres:
59.52% (864.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1143
GBPUSD 42
CADJPY 41
AUDJPY 40
EURAUD 39
USDCHF 38
AUDCAD 38
USDJPY 38
NZDCAD 37
AUDUSD 36
AUDCHF 35
EURCHF 33
EURCAD 33
EURGBP 32
CADCHF 31
AUDNZD 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 446
GBPUSD 63
CADJPY 38
AUDJPY 17
EURAUD 28
USDCHF -2
AUDCAD 70
USDJPY 25
NZDCAD 41
AUDUSD 56
AUDCHF 64
EURCHF 44
EURCAD 33
EURGBP 52
CADCHF 53
AUDNZD 22
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 498
GBPUSD 5.8K
CADJPY 5.9K
AUDJPY -2.6K
EURAUD -848
USDCHF -3.7K
AUDCAD 704
USDJPY 3.4K
NZDCAD 4.6K
AUDUSD 4.6K
AUDCHF 3.3K
EURCHF 3.6K
EURCAD 5.1K
EURGBP 3.5K
CADCHF 4.4K
AUDNZD 698
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +303.24 USD
Pire transaction: -277 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +67.44 USD
Perte consécutive maximale: -284.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
OANDA-GMT-5 Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 3
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 31
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
NASDTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1.3
0.01 × 89
ICMarkets-Live06
0.01 × 162
TitanFX-01
0.02 × 117
VantageFX-Live 2
0.04 × 28
TradersWay-Live
0.04 × 217
AxioryAsia-02Live
0.06 × 186
Aucun avis
2025.05.12 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 02:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 04:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 02:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 20:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 07:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 10:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 01:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.09 23:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.