- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 682
Profit Trade:
1 318 (78.35%)
Loss Trade:
364 (21.64%)
Best Trade:
303.24 USD
Worst Trade:
-277.08 USD
Profitto lordo:
5 954.90 USD (261 467 pips)
Perdita lorda:
-4 904.52 USD (222 506 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (67.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
373.96 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.09%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
777 (46.20%)
Short Trade:
905 (53.80%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
4.52 USD
Perdita media:
-13.47 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-284.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.14 USD (12)
Crescita mensile:
8.87%
Previsione annuale:
109.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
605.81 USD
Massimale:
943.15 USD (70.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.78% (861.35 USD)
Per equità:
59.52% (864.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1144
|GBPUSD
|42
|CADJPY
|41
|AUDJPY
|40
|EURAUD
|39
|USDCHF
|38
|AUDCAD
|38
|USDJPY
|38
|NZDCAD
|37
|AUDUSD
|36
|AUDCHF
|35
|EURCHF
|33
|EURCAD
|33
|EURGBP
|32
|CADCHF
|31
|AUDNZD
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|447
|GBPUSD
|63
|CADJPY
|38
|AUDJPY
|17
|EURAUD
|28
|USDCHF
|-2
|AUDCAD
|70
|USDJPY
|25
|NZDCAD
|41
|AUDUSD
|56
|AUDCHF
|64
|EURCHF
|44
|EURCAD
|33
|EURGBP
|52
|CADCHF
|53
|AUDNZD
|22
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|591
|GBPUSD
|5.8K
|CADJPY
|5.9K
|AUDJPY
|-2.6K
|EURAUD
|-848
|USDCHF
|-3.7K
|AUDCAD
|704
|USDJPY
|3.4K
|NZDCAD
|4.6K
|AUDUSD
|4.6K
|AUDCHF
|3.3K
|EURCHF
|3.6K
|EURCAD
|5.1K
|EURGBP
|3.5K
|CADCHF
|4.4K
|AUDNZD
|698
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +303.24 USD
Worst Trade: -277 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +67.44 USD
Massima perdita consecutiva: -284.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
OANDA-GMT-5 Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 3
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 31
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
NASDTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
GKFXPrime-Live-1.3
|0.01 × 89
|
ICMarkets-Live06
|0.01 × 162
|
TitanFX-01
|0.02 × 117
|
VantageFX-Live 2
|0.04 × 28
|
TradersWay-Live
|0.04 × 217
|
AxioryAsia-02Live
|0.06 × 186
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
67%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
56
100%
1 682
78%
100%
1.21
0.62
USD
USD
60%
1:500