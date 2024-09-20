SegnaliSezioni
Suet Ching Mak

A1000

Suet Ching Mak
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 67%
Pepperstone-Edge04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 682
Profit Trade:
1 318 (78.35%)
Loss Trade:
364 (21.64%)
Best Trade:
303.24 USD
Worst Trade:
-277.08 USD
Profitto lordo:
5 954.90 USD (261 467 pips)
Perdita lorda:
-4 904.52 USD (222 506 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (67.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
373.96 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.09%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
777 (46.20%)
Short Trade:
905 (53.80%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
4.52 USD
Perdita media:
-13.47 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-284.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.14 USD (12)
Crescita mensile:
8.87%
Previsione annuale:
109.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
605.81 USD
Massimale:
943.15 USD (70.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.78% (861.35 USD)
Per equità:
59.52% (864.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1144
GBPUSD 42
CADJPY 41
AUDJPY 40
EURAUD 39
USDCHF 38
AUDCAD 38
USDJPY 38
NZDCAD 37
AUDUSD 36
AUDCHF 35
EURCHF 33
EURCAD 33
EURGBP 32
CADCHF 31
AUDNZD 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 447
GBPUSD 63
CADJPY 38
AUDJPY 17
EURAUD 28
USDCHF -2
AUDCAD 70
USDJPY 25
NZDCAD 41
AUDUSD 56
AUDCHF 64
EURCHF 44
EURCAD 33
EURGBP 52
CADCHF 53
AUDNZD 22
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 591
GBPUSD 5.8K
CADJPY 5.9K
AUDJPY -2.6K
EURAUD -848
USDCHF -3.7K
AUDCAD 704
USDJPY 3.4K
NZDCAD 4.6K
AUDUSD 4.6K
AUDCHF 3.3K
EURCHF 3.6K
EURCAD 5.1K
EURGBP 3.5K
CADCHF 4.4K
AUDNZD 698
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +303.24 USD
Worst Trade: -277 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +67.44 USD
Massima perdita consecutiva: -284.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
OANDA-GMT-5 Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 3
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 31
EGlobal-Classic3
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
NASDTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1.3
0.01 × 89
ICMarkets-Live06
0.01 × 162
TitanFX-01
0.02 × 117
VantageFX-Live 2
0.04 × 28
TradersWay-Live
0.04 × 217
AxioryAsia-02Live
0.06 × 186
310 più
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.