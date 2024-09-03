SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EDWIN KSKD_10YR TMGM933
Yui Ming Wan

EDWIN KSKD_10YR TMGM933

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 45%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 994
Kârla kapanan işlemler:
1 577 (79.08%)
Zararla kapanan işlemler:
417 (20.91%)
En iyi işlem:
843.10 USD
En kötü işlem:
-202.04 USD
Brüt kâr:
9 018.07 USD (414 034 pips)
Brüt zarar:
-5 025.43 USD (334 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (87.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
975.42 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.21
Alış işlemleri:
1 041 (52.21%)
Satış işlemleri:
953 (47.79%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
2.00 USD
Ortalama kâr:
5.72 USD
Ortalama zarar:
-12.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-940.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-940.91 USD (7)
Aylık büyüme:
1.89%
Yıllık tahmin:
23.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
948.05 USD (7.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.37% (940.91 USD)
Varlığa göre:
52.91% (5 605.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 450
GBPAUD 401
AUDCAD 245
AUDUSD 206
NZDUSD 177
USDSGD 146
USDCNH 99
NZDCAD 88
USDCHF 55
GBPNZD 52
EURCHF 49
USDCAD 21
AUDCHF 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 336
GBPAUD 409
AUDCAD 772
AUDUSD 915
NZDUSD 268
USDSGD 302
USDCNH 13
NZDCAD 266
USDCHF 531
GBPNZD 97
EURCHF 265
USDCAD -206
AUDCHF 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 19K
GBPAUD -13K
AUDCAD 7.8K
AUDUSD 28K
NZDUSD 15K
USDSGD 6.9K
USDCNH -941
NZDCAD 10K
USDCHF 13K
GBPNZD 4.9K
EURCHF 15K
USDCAD -23K
AUDCHF 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +843.10 USD
En kötü işlem: -202 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +87.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -940.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.18 × 181
Exness-Real18
0.67 × 3
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.