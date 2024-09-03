SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EDWIN KSKD_10YR TMGM933
Yui Ming Wan

EDWIN KSKD_10YR TMGM933

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 45%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 994
Bénéfice trades:
1 577 (79.08%)
Perte trades:
417 (20.91%)
Meilleure transaction:
843.10 USD
Pire transaction:
-202.04 USD
Bénéfice brut:
9 018.07 USD (414 034 pips)
Perte brute:
-5 025.43 USD (334 036 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (87.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
975.42 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.23%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
4.21
Longs trades:
1 041 (52.21%)
Courts trades:
953 (47.79%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
2.00 USD
Bénéfice moyen:
5.72 USD
Perte moyenne:
-12.05 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-940.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-940.91 USD (7)
Croissance mensuelle:
1.94%
Prévision annuelle:
23.89%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
948.05 USD (7.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.37% (940.91 USD)
Par fonds propres:
52.91% (5 605.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 450
GBPAUD 401
AUDCAD 245
AUDUSD 206
NZDUSD 177
USDSGD 146
USDCNH 99
NZDCAD 88
USDCHF 55
GBPNZD 52
EURCHF 49
USDCAD 21
AUDCHF 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 336
GBPAUD 409
AUDCAD 772
AUDUSD 915
NZDUSD 268
USDSGD 302
USDCNH 13
NZDCAD 266
USDCHF 531
GBPNZD 97
EURCHF 265
USDCAD -206
AUDCHF 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 19K
GBPAUD -13K
AUDCAD 7.8K
AUDUSD 28K
NZDUSD 15K
USDSGD 6.9K
USDCNH -941
NZDCAD 10K
USDCHF 13K
GBPNZD 4.9K
EURCHF 15K
USDCAD -23K
AUDCHF 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +843.10 USD
Pire transaction: -202 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +87.47 USD
Perte consécutive maximale: -940.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.18 × 181
Exness-Real18
0.67 × 3
Aucun avis
Copier

