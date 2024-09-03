- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 994
Profit Trade:
1 577 (79.08%)
Loss Trade:
417 (20.91%)
Best Trade:
843.10 USD
Worst Trade:
-202.04 USD
Profitto lordo:
9 018.07 USD (414 034 pips)
Perdita lorda:
-5 025.43 USD (334 036 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (87.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
975.42 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.21
Long Trade:
1 041 (52.21%)
Short Trade:
953 (47.79%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
5.72 USD
Perdita media:
-12.05 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-940.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-940.91 USD (7)
Crescita mensile:
1.89%
Previsione annuale:
23.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
948.05 USD (7.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.37% (940.91 USD)
Per equità:
52.91% (5 605.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|450
|GBPAUD
|401
|AUDCAD
|245
|AUDUSD
|206
|NZDUSD
|177
|USDSGD
|146
|USDCNH
|99
|NZDCAD
|88
|USDCHF
|55
|GBPNZD
|52
|EURCHF
|49
|USDCAD
|21
|AUDCHF
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|336
|GBPAUD
|409
|AUDCAD
|772
|AUDUSD
|915
|NZDUSD
|268
|USDSGD
|302
|USDCNH
|13
|NZDCAD
|266
|USDCHF
|531
|GBPNZD
|97
|EURCHF
|265
|USDCAD
|-206
|AUDCHF
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|19K
|GBPAUD
|-13K
|AUDCAD
|7.8K
|AUDUSD
|28K
|NZDUSD
|15K
|USDSGD
|6.9K
|USDCNH
|-941
|NZDCAD
|10K
|USDCHF
|13K
|GBPNZD
|4.9K
|EURCHF
|15K
|USDCAD
|-23K
|AUDCHF
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +843.10 USD
Worst Trade: -202 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +87.47 USD
Massima perdita consecutiva: -940.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.18 × 181
|
Exness-Real18
|0.67 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
45%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
56
100%
1 994
79%
100%
1.79
2.00
USD
USD
53%
1:500