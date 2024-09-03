SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

EDWIN KSKD_10YR TMGM933

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 45%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 994
Profit Trade:
1 577 (79.08%)
Loss Trade:
417 (20.91%)
Best Trade:
843.10 USD
Worst Trade:
-202.04 USD
Profitto lordo:
9 018.07 USD (414 034 pips)
Perdita lorda:
-5 025.43 USD (334 036 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (87.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
975.42 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.21
Long Trade:
1 041 (52.21%)
Short Trade:
953 (47.79%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
5.72 USD
Perdita media:
-12.05 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-940.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-940.91 USD (7)
Crescita mensile:
1.89%
Previsione annuale:
23.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
948.05 USD (7.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.37% (940.91 USD)
Per equità:
52.91% (5 605.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 450
GBPAUD 401
AUDCAD 245
AUDUSD 206
NZDUSD 177
USDSGD 146
USDCNH 99
NZDCAD 88
USDCHF 55
GBPNZD 52
EURCHF 49
USDCAD 21
AUDCHF 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 336
GBPAUD 409
AUDCAD 772
AUDUSD 915
NZDUSD 268
USDSGD 302
USDCNH 13
NZDCAD 266
USDCHF 531
GBPNZD 97
EURCHF 265
USDCAD -206
AUDCHF 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 19K
GBPAUD -13K
AUDCAD 7.8K
AUDUSD 28K
NZDUSD 15K
USDSGD 6.9K
USDCNH -941
NZDCAD 10K
USDCHF 13K
GBPNZD 4.9K
EURCHF 15K
USDCAD -23K
AUDCHF 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +843.10 USD
Worst Trade: -202 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +87.47 USD
Massima perdita consecutiva: -940.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.18 × 181
Exness-Real18
0.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.03.12 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 06:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 05:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 04:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 18:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 02:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 21:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 14:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 18:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 11:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 03:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 01:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 17:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
