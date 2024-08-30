SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mtrader2
Mr Nisit Noijeam

Mtrader2

Mr Nisit Noijeam
0 inceleme
Güvenilirlik
168 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 324%
Axi-US07-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
919
Kârla kapanan işlemler:
884 (96.19%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (3.81%)
En iyi işlem:
441.35 AUD
En kötü işlem:
-64.50 AUD
Brüt kâr:
6 117.81 AUD (4 293 484 pips)
Brüt zarar:
-397.25 AUD (2 069 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
446 (756.22 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
2 615.65 AUD (69)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
20.09
Alış işlemleri:
915 (99.56%)
Satış işlemleri:
4 (0.44%)
Kâr faktörü:
15.40
Beklenen getiri:
6.22 AUD
Ortalama kâr:
6.92 AUD
Ortalama zarar:
-11.35 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-277.71 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-277.71 AUD (7)
Aylık büyüme:
1.30%
Yıllık tahmin:
17.06%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
284.68 AUD (4.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.70% (284.68 AUD)
Varlığa göre:
38.81% (442.17 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL 728
BTCUSD 99
Meta+ 49
Coinbase+ 25
Tesla+ 18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL 2.2K
BTCUSD 136
Meta+ 722
Coinbase+ 1.1K
Tesla+ 197
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL 668K
BTCUSD 1.6M
Meta+ 17K
Coinbase+ 12K
Tesla+ 15K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +441.35 AUD
En kötü işlem: -65 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 69
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +756.22 AUD
Maksimum ardışık zarar: -277.71 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US06-Live
0.00 × 11
Axi-US09-Live
3.50 × 10
Axi-US07-Live
8.90 × 10
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Enjoy AI trading 
İnceleme yok
2025.09.23 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 00:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 22:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 22:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 15:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mtrader2
Ayda 50 USD
324%
0
0
USD
4.1K
AUD
168
50%
919
96%
100%
15.40
6.22
AUD
39%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.