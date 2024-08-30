SegnaliSezioni
Mr Nisit Noijeam

Mtrader2

Mr Nisit Noijeam
0 recensioni
Affidabilità
168 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2022 324%
Axi-US07-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
919
Profit Trade:
884 (96.19%)
Loss Trade:
35 (3.81%)
Best Trade:
441.35 AUD
Worst Trade:
-64.50 AUD
Profitto lordo:
6 117.81 AUD (4 293 484 pips)
Perdita lorda:
-397.25 AUD (2 069 563 pips)
Vincite massime consecutive:
446 (756.22 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
2 615.65 AUD (69)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.89%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
20.09
Long Trade:
915 (99.56%)
Short Trade:
4 (0.44%)
Fattore di profitto:
15.40
Profitto previsto:
6.22 AUD
Profitto medio:
6.92 AUD
Perdita media:
-11.35 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-277.71 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-277.71 AUD (7)
Crescita mensile:
1.35%
Previsione annuale:
17.06%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
284.68 AUD (4.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.70% (284.68 AUD)
Per equità:
38.81% (442.17 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL 728
BTCUSD 99
Meta+ 49
Coinbase+ 25
Tesla+ 18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL 2.2K
BTCUSD 136
Meta+ 722
Coinbase+ 1.1K
Tesla+ 197
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL 668K
BTCUSD 1.6M
Meta+ 17K
Coinbase+ 12K
Tesla+ 15K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +441.35 AUD
Worst Trade: -65 AUD
Vincite massime consecutive: 69
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +756.22 AUD
Massima perdita consecutiva: -277.71 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US06-Live
0.00 × 11
Axi-US09-Live
3.50 × 10
Axi-US07-Live
8.90 × 10
Enjoy AI trading 
Non ci sono recensioni
2025.09.23 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 00:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 22:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 22:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 15:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
