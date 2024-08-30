- Crescita
Trade:
919
Profit Trade:
884 (96.19%)
Loss Trade:
35 (3.81%)
Best Trade:
441.35 AUD
Worst Trade:
-64.50 AUD
Profitto lordo:
6 117.81 AUD (4 293 484 pips)
Perdita lorda:
-397.25 AUD (2 069 563 pips)
Vincite massime consecutive:
446 (756.22 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
2 615.65 AUD (69)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.89%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
20.09
Long Trade:
915 (99.56%)
Short Trade:
4 (0.44%)
Fattore di profitto:
15.40
Profitto previsto:
6.22 AUD
Profitto medio:
6.92 AUD
Perdita media:
-11.35 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-277.71 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-277.71 AUD (7)
Crescita mensile:
1.35%
Previsione annuale:
17.06%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
284.68 AUD (4.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.70% (284.68 AUD)
Per equità:
38.81% (442.17 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL
|728
|BTCUSD
|99
|Meta+
|49
|Coinbase+
|25
|Tesla+
|18
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL
|2.2K
|BTCUSD
|136
|Meta+
|722
|Coinbase+
|1.1K
|Tesla+
|197
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL
|668K
|BTCUSD
|1.6M
|Meta+
|17K
|Coinbase+
|12K
|Tesla+
|15K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 11
|
Axi-US09-Live
|3.50 × 10
|
Axi-US07-Live
|8.90 × 10
Enjoy AI trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
324%
0
0
USD
USD
4.1K
AUD
AUD
168
50%
919
96%
100%
15.40
6.22
AUD
AUD
39%
1:200