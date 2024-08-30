SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mtrader2
Mr Nisit Noijeam

Mtrader2

Mr Nisit Noijeam
0 avis
Fiabilité
168 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2022 323%
Axi-US07-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
917
Bénéfice trades:
882 (96.18%)
Perte trades:
35 (3.82%)
Meilleure transaction:
441.35 AUD
Pire transaction:
-64.50 AUD
Bénéfice brut:
6 112.91 AUD (4 291 143 pips)
Perte brute:
-397.25 AUD (2 069 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
446 (756.22 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 615.65 AUD (69)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.89%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
20.08
Longs trades:
913 (99.56%)
Courts trades:
4 (0.44%)
Facteur de profit:
15.39
Rendement attendu:
6.23 AUD
Bénéfice moyen:
6.93 AUD
Perte moyenne:
-11.35 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-277.71 AUD)
Perte consécutive maximale:
-277.71 AUD (7)
Croissance mensuelle:
1.26%
Prévision annuelle:
15.34%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
284.68 AUD (4.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.70% (284.68 AUD)
Par fonds propres:
38.81% (442.17 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOIL 726
BTCUSD 99
Meta+ 49
Coinbase+ 25
Tesla+ 18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOIL 2.2K
BTCUSD 136
Meta+ 722
Coinbase+ 1.1K
Tesla+ 197
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOIL 666K
BTCUSD 1.6M
Meta+ 17K
Coinbase+ 12K
Tesla+ 15K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +441.35 AUD
Pire transaction: -65 AUD
Gains consécutifs maximales: 69
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +756.22 AUD
Perte consécutive maximale: -277.71 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US07-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US06-Live
0.00 × 11
Axi-US09-Live
3.50 × 10
Axi-US07-Live
8.90 × 10
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Enjoy AI trading 
Aucun avis
2025.09.23 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 00:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 22:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 22:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 15:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mtrader2
50 USD par mois
323%
0
0
USD
4.1K
AUD
168
50%
917
96%
100%
15.38
6.23
AUD
39%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.