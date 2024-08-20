SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Maxlum System USDJPY
Oky Agus Setiawan

Maxlum System USDJPY

Oky Agus Setiawan
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 90%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
87 (73.72%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (26.27%)
En iyi işlem:
292.27 USD
En kötü işlem:
-311.74 USD
Brüt kâr:
1 577.05 USD (15 501 pips)
Brüt zarar:
-678.68 USD (14 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (26.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
594.02 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
44.56%
Maks. mevduat yükü:
13.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
65 (55.08%)
Satış işlemleri:
53 (44.92%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
7.61 USD
Ortalama kâr:
18.13 USD
Ortalama zarar:
-21.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-311.74 USD (1)
Aylık büyüme:
6.25%
Yıllık tahmin:
77.32%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
311.74 USD (21.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.74% (311.74 USD)
Varlığa göre:
26.33% (379.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 106
archived 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 182
archived 716
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.3K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +292.27 USD
En kötü işlem: -312 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
T4Trade-Real8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 4
134 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.19 04:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 13:14
Share of trading days is too low
2025.07.10 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.25 22:16
Share of trading days is too low
2025.04.16 09:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.19 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.17 13:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.12 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 21:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.03 05:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 03:46
Share of trading days is too low
2025.01.07 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.23 14:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.38% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.10 00:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.04 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.23 01:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.20 14:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.