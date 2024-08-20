- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
87 (73.72%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (26.27%)
En iyi işlem:
292.27 USD
En kötü işlem:
-311.74 USD
Brüt kâr:
1 577.05 USD (15 501 pips)
Brüt zarar:
-678.68 USD (14 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (26.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
594.02 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
44.56%
Maks. mevduat yükü:
13.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
65 (55.08%)
Satış işlemleri:
53 (44.92%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
7.61 USD
Ortalama kâr:
18.13 USD
Ortalama zarar:
-21.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-311.74 USD (1)
Aylık büyüme:
6.25%
Yıllık tahmin:
77.32%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
311.74 USD (21.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.74% (311.74 USD)
Varlığa göre:
26.33% (379.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|106
|archived
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|182
|archived
|716
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.3K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +292.27 USD
En kötü işlem: -312 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
T4Trade-Real8
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
90%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
60
89%
118
73%
45%
2.32
7.61
USD
USD
26%
1:500