SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Maxlum System USDJPY
Oky Agus Setiawan

Maxlum System USDJPY

Oky Agus Setiawan
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 90%
FBS-Real-6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
118
Bénéfice trades:
87 (73.72%)
Perte trades:
31 (26.27%)
Meilleure transaction:
292.27 USD
Pire transaction:
-311.74 USD
Bénéfice brut:
1 577.05 USD (15 501 pips)
Perte brute:
-678.68 USD (14 248 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (26.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
594.02 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
44.56%
Charge de dépôt maximale:
13.52%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
2.88
Longs trades:
65 (55.08%)
Courts trades:
53 (44.92%)
Facteur de profit:
2.32
Rendement attendu:
7.61 USD
Bénéfice moyen:
18.13 USD
Perte moyenne:
-21.89 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-37.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-311.74 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.53%
Prévision annuelle:
81.25%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
311.74 USD (21.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.74% (311.74 USD)
Par fonds propres:
26.33% (379.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 106
archived 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 182
archived 716
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.3K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +292.27 USD
Pire transaction: -312 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +26.75 USD
Perte consécutive maximale: -37.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
T4Trade-Real8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 4
134 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.19 04:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 13:14
Share of trading days is too low
2025.07.10 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.25 22:16
Share of trading days is too low
2025.04.16 09:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.19 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.17 13:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.12 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 21:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.03 05:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 03:46
Share of trading days is too low
2025.01.07 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.23 14:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.38% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.10 00:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.04 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.23 01:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.20 14:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Maxlum System USDJPY
30 USD par mois
90%
0
0
USD
1.9K
USD
60
89%
118
73%
45%
2.32
7.61
USD
26%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.