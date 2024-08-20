- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
87 (73.72%)
Loss Trade:
31 (26.27%)
Best Trade:
292.27 USD
Worst Trade:
-311.74 USD
Profitto lordo:
1 577.05 USD (15 501 pips)
Perdita lorda:
-678.68 USD (14 248 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (26.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
594.02 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
44.56%
Massimo carico di deposito:
13.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
65 (55.08%)
Short Trade:
53 (44.92%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
7.61 USD
Profitto medio:
18.13 USD
Perdita media:
-21.89 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-311.74 USD (1)
Crescita mensile:
6.29%
Previsione annuale:
77.32%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
311.74 USD (21.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.74% (311.74 USD)
Per equità:
26.33% (379.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|106
|archived
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|182
|archived
|716
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.3K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +292.27 USD
Worst Trade: -312 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.75 USD
Massima perdita consecutiva: -37.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
T4Trade-Real8
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 4
