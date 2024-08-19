Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooPrime-Live 7 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live6 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 3 Mtrading-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 3 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.31 × 83 TMGM.TradeMax-Live4 0.38 × 50 AIMS-Live Server 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live27 0.53 × 257 ICMarketsSC-Live08 0.60 × 1604 TOPFX-Live Server 0.63 × 83 VantageFXInternational-Live 6 0.71 × 7 ICMarketsSC-Live15 0.79 × 121 TMGM.TradeMax-Live2 0.85 × 347 ICMarketsEU-Live17 0.85 × 89 ICMarkets-Live16 0.89 × 141 Exness-Real9 1.00 × 82 ICMarkets-Live12 1.01 × 74 ICMarketsSC-Live24 1.04 × 20079 ICMarkets-Live14 1.05 × 98 ICMarketsSC-Live06 1.10 × 2493 191 daha fazla...