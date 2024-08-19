- Büyüme
İşlemler:
12 109
Kârla kapanan işlemler:
10 904 (90.04%)
Zararla kapanan işlemler:
1 205 (9.95%)
En iyi işlem:
274.32 USD
En kötü işlem:
-846.60 USD
Brüt kâr:
49 275.05 USD (5 161 645 pips)
Brüt zarar:
-40 395.51 USD (2 342 008 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
151 (310.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
944.79 USD (14)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.40%
Maks. mevduat yükü:
8.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
230
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
2.85
Alış işlemleri:
6 432 (53.12%)
Satış işlemleri:
5 677 (46.88%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-33.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-114.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 054.64 USD (9)
Aylık büyüme:
9.18%
Yıllık tahmin:
113.29%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 746.94 USD
Maksimum:
3 117.25 USD (43.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.50% (3 117.25 USD)
Varlığa göre:
25.57% (2 892.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1740
|XAUUSD
|1732
|GBPUSD
|1672
|EURUSD
|1610
|USDCHF
|1564
|USDCAD
|1556
|AUDUSD
|1396
|GBPCAD
|420
|EURSGD
|212
|GBPCHF
|200
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|2K
|XAUUSD
|1.8K
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|2.4K
|USDCHF
|185
|USDCAD
|788
|AUDUSD
|1K
|GBPCAD
|-2K
|EURSGD
|-752
|GBPCHF
|-236
|BTCUSD
|241
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|122K
|XAUUSD
|97K
|GBPUSD
|53K
|EURUSD
|49K
|USDCHF
|21K
|USDCAD
|21K
|AUDUSD
|32K
|GBPCAD
|1.6K
|EURSGD
|-2.3K
|GBPCHF
|305
|BTCUSD
|2.4M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +274.32 USD
En kötü işlem: -847 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +310.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.31 × 83
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.38 × 50
|
AIMS-Live Server
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.53 × 257
|
ICMarketsSC-Live08
|0.60 × 1604
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live15
|0.79 × 121
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.85 × 347
|
ICMarketsEU-Live17
|0.85 × 89
|
ICMarkets-Live16
|0.89 × 141
|
Exness-Real9
|1.00 × 82
|
ICMarkets-Live12
|1.01 × 74
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20079
|
ICMarkets-Live14
|1.05 × 98
|
ICMarketsSC-Live06
|1.10 × 2493
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
57%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
59
99%
12 109
90%
98%
1.21
0.73
USD
USD
30%
1:500