SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICM Grow
Marcel Keller

ICM Grow

Marcel Keller
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 57%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 109
Kârla kapanan işlemler:
10 904 (90.04%)
Zararla kapanan işlemler:
1 205 (9.95%)
En iyi işlem:
274.32 USD
En kötü işlem:
-846.60 USD
Brüt kâr:
49 275.05 USD (5 161 645 pips)
Brüt zarar:
-40 395.51 USD (2 342 008 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
151 (310.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
944.79 USD (14)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.40%
Maks. mevduat yükü:
8.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
230
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
2.85
Alış işlemleri:
6 432 (53.12%)
Satış işlemleri:
5 677 (46.88%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-33.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-114.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 054.64 USD (9)
Aylık büyüme:
9.18%
Yıllık tahmin:
113.29%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 746.94 USD
Maksimum:
3 117.25 USD (43.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.50% (3 117.25 USD)
Varlığa göre:
25.57% (2 892.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1740
XAUUSD 1732
GBPUSD 1672
EURUSD 1610
USDCHF 1564
USDCAD 1556
AUDUSD 1396
GBPCAD 420
EURSGD 212
GBPCHF 200
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 2K
XAUUSD 1.8K
GBPUSD 3.4K
EURUSD 2.4K
USDCHF 185
USDCAD 788
AUDUSD 1K
GBPCAD -2K
EURSGD -752
GBPCHF -236
BTCUSD 241
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 122K
XAUUSD 97K
GBPUSD 53K
EURUSD 49K
USDCHF 21K
USDCAD 21K
AUDUSD 32K
GBPCAD 1.6K
EURSGD -2.3K
GBPCHF 305
BTCUSD 2.4M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +274.32 USD
En kötü işlem: -847 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +310.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
Mtrading-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 83
TMGM.TradeMax-Live4
0.38 × 50
AIMS-Live Server
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.53 × 257
ICMarketsSC-Live08
0.60 × 1604
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
VantageFXInternational-Live 6
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live15
0.79 × 121
TMGM.TradeMax-Live2
0.85 × 347
ICMarketsEU-Live17
0.85 × 89
ICMarkets-Live16
0.89 × 141
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarkets-Live12
1.01 × 74
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20079
ICMarkets-Live14
1.05 × 98
ICMarketsSC-Live06
1.10 × 2493
191 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.05.01 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 13:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 07:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 01:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 00:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 23:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 21:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 20:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 19:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 20:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 18:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.22 21:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.22 17:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 23:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICM Grow
Ayda 30 USD
57%
0
0
USD
27K
USD
59
99%
12 109
90%
98%
1.21
0.73
USD
30%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.