SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICM Grow
Marcel Keller

ICM Grow

Marcel Keller
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 56%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12 084
Bénéfice trades:
10 879 (90.02%)
Perte trades:
1 205 (9.97%)
Meilleure transaction:
274.32 USD
Pire transaction:
-846.60 USD
Bénéfice brut:
49 117.21 USD (5 159 606 pips)
Perte brute:
-40 395.51 USD (2 342 008 pips)
Gains consécutifs maximales:
151 (310.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
944.79 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
98.40%
Charge de dépôt maximale:
8.06%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
249
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
2.80
Longs trades:
6 413 (53.07%)
Courts trades:
5 671 (46.93%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.72 USD
Bénéfice moyen:
4.51 USD
Perte moyenne:
-33.52 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-114.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 054.64 USD (9)
Croissance mensuelle:
9.37%
Prévision annuelle:
113.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 746.94 USD
Maximal:
3 117.25 USD (43.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.50% (3 117.25 USD)
Par fonds propres:
25.57% (2 892.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1740
XAUUSD 1732
GBPUSD 1666
EURUSD 1603
USDCHF 1558
USDCAD 1550
AUDUSD 1396
GBPCAD 420
EURSGD 212
GBPCHF 200
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 2K
XAUUSD 1.8K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 2.3K
USDCHF 175
USDCAD 783
AUDUSD 1K
GBPCAD -2K
EURSGD -752
GBPCHF -236
BTCUSD 241
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 122K
XAUUSD 97K
GBPUSD 52K
EURUSD 48K
USDCHF 20K
USDCAD 21K
AUDUSD 32K
GBPCAD 1.6K
EURSGD -2.3K
GBPCHF 305
BTCUSD 2.4M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +274.32 USD
Pire transaction: -847 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +310.56 USD
Perte consécutive maximale: -114.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
Mtrading-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 83
TMGM.TradeMax-Live4
0.38 × 50
AIMS-Live Server
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.53 × 257
ICMarketsSC-Live08
0.60 × 1604
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
VantageFXInternational-Live 6
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live15
0.79 × 121
TMGM.TradeMax-Live2
0.85 × 347
ICMarketsEU-Live17
0.85 × 89
ICMarkets-Live16
0.89 × 141
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarkets-Live12
1.01 × 74
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20079
ICMarkets-Live14
1.05 × 98
ICMarketsSC-Live06
1.10 × 2493
191 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.05.01 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 13:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 07:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 01:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 00:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 23:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 21:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 20:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 19:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 20:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 18:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.22 21:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.22 17:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 23:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ICM Grow
30 USD par mois
56%
0
0
USD
27K
USD
59
99%
12 084
90%
98%
1.21
0.72
USD
30%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.