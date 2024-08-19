- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12 109
Profit Trade:
10 904 (90.04%)
Loss Trade:
1 205 (9.95%)
Best Trade:
274.32 USD
Worst Trade:
-846.60 USD
Profitto lordo:
49 275.05 USD (5 161 645 pips)
Perdita lorda:
-40 395.51 USD (2 342 008 pips)
Vincite massime consecutive:
151 (310.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
944.79 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.40%
Massimo carico di deposito:
8.06%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
230
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
6 432 (53.12%)
Short Trade:
5 677 (46.88%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
4.52 USD
Perdita media:
-33.52 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-114.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 054.64 USD (9)
Crescita mensile:
9.39%
Previsione annuale:
117.23%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 746.94 USD
Massimale:
3 117.25 USD (43.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.50% (3 117.25 USD)
Per equità:
25.57% (2 892.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1740
|XAUUSD
|1732
|GBPUSD
|1672
|EURUSD
|1610
|USDCHF
|1564
|USDCAD
|1556
|AUDUSD
|1396
|GBPCAD
|420
|EURSGD
|212
|GBPCHF
|200
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|2K
|XAUUSD
|1.8K
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|2.4K
|USDCHF
|185
|USDCAD
|788
|AUDUSD
|1K
|GBPCAD
|-2K
|EURSGD
|-752
|GBPCHF
|-236
|BTCUSD
|241
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|122K
|XAUUSD
|97K
|GBPUSD
|53K
|EURUSD
|49K
|USDCHF
|21K
|USDCAD
|21K
|AUDUSD
|32K
|GBPCAD
|1.6K
|EURSGD
|-2.3K
|GBPCHF
|305
|BTCUSD
|2.4M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +274.32 USD
Worst Trade: -847 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +310.56 USD
Massima perdita consecutiva: -114.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.31 × 83
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.38 × 50
|
AIMS-Live Server
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.53 × 257
|
ICMarketsSC-Live08
|0.60 × 1604
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live15
|0.79 × 121
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.85 × 347
|
ICMarketsEU-Live17
|0.85 × 89
|
ICMarkets-Live16
|0.89 × 141
|
Exness-Real9
|1.00 × 82
|
ICMarkets-Live12
|1.01 × 74
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20079
|
ICMarkets-Live14
|1.05 × 98
|
ICMarketsSC-Live06
|1.10 × 2493
