Marcel Keller

ICM Grow

Marcel Keller
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 57%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 109
Profit Trade:
10 904 (90.04%)
Loss Trade:
1 205 (9.95%)
Best Trade:
274.32 USD
Worst Trade:
-846.60 USD
Profitto lordo:
49 275.05 USD (5 161 645 pips)
Perdita lorda:
-40 395.51 USD (2 342 008 pips)
Vincite massime consecutive:
151 (310.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
944.79 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.40%
Massimo carico di deposito:
8.06%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
230
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
6 432 (53.12%)
Short Trade:
5 677 (46.88%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
4.52 USD
Perdita media:
-33.52 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-114.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 054.64 USD (9)
Crescita mensile:
9.39%
Previsione annuale:
117.23%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 746.94 USD
Massimale:
3 117.25 USD (43.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.50% (3 117.25 USD)
Per equità:
25.57% (2 892.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1740
XAUUSD 1732
GBPUSD 1672
EURUSD 1610
USDCHF 1564
USDCAD 1556
AUDUSD 1396
GBPCAD 420
EURSGD 212
GBPCHF 200
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 2K
XAUUSD 1.8K
GBPUSD 3.4K
EURUSD 2.4K
USDCHF 185
USDCAD 788
AUDUSD 1K
GBPCAD -2K
EURSGD -752
GBPCHF -236
BTCUSD 241
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 122K
XAUUSD 97K
GBPUSD 53K
EURUSD 49K
USDCHF 21K
USDCAD 21K
AUDUSD 32K
GBPCAD 1.6K
EURSGD -2.3K
GBPCHF 305
BTCUSD 2.4M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +274.32 USD
Worst Trade: -847 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +310.56 USD
Massima perdita consecutiva: -114.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
Mtrading-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 83
TMGM.TradeMax-Live4
0.38 × 50
AIMS-Live Server
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.53 × 257
ICMarketsSC-Live08
0.60 × 1604
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
VantageFXInternational-Live 6
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live15
0.79 × 121
TMGM.TradeMax-Live2
0.85 × 347
ICMarketsEU-Live17
0.85 × 89
ICMarkets-Live16
0.89 × 141
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarkets-Live12
1.01 × 74
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20079
ICMarkets-Live14
1.05 × 98
ICMarketsSC-Live06
1.10 × 2493
191 più
Non ci sono recensioni
2025.05.01 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 13:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 07:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 01:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 00:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 23:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 21:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 20:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 19:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 20:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 18:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.22 21:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.22 17:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 23:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICM Grow
30USD al mese
57%
0
0
USD
27K
USD
59
99%
12 109
90%
98%
1.21
0.73
USD
30%
1:500
Copia

