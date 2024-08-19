SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NICK KSKD_10YR TMGM666
Yui Ming Wan

NICK KSKD_10YR TMGM666

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 45%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 345
Kârla kapanan işlemler:
1 867 (79.61%)
Zararla kapanan işlemler:
478 (20.38%)
En iyi işlem:
767.39 USD
En kötü işlem:
-213.28 USD
Brüt kâr:
8 800.20 USD (448 252 pips)
Brüt zarar:
-4 895.70 USD (356 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (56.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
852.56 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.98
Alış işlemleri:
1 182 (50.41%)
Satış işlemleri:
1 163 (49.59%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
1.67 USD
Ortalama kâr:
4.71 USD
Ortalama zarar:
-10.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 310.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 310.80 USD (9)
Aylık büyüme:
1.91%
Yıllık tahmin:
24.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 310.80 USD (9.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.94% (1 310.80 USD)
Varlığa göre:
52.34% (5 576.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 523
EURJPY 447
GBPAUD 417
NZDUSD 275
AUDUSD 239
USDCNH 99
NZDCAD 95
USDCHF 89
GBPNZD 67
EURCHF 64
USDCAD 22
AUDCHF 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 630
EURJPY 334
GBPAUD 451
NZDUSD 379
AUDUSD 972
USDCNH 13
NZDCAD 286
USDCHF 760
GBPNZD 115
EURCHF 344
USDCAD -421
AUDCHF 41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 23K
EURJPY 19K
GBPAUD -36K
NZDUSD 17K
AUDUSD 34K
USDCNH -957
NZDCAD 12K
USDCHF 21K
GBPNZD 7K
EURCHF 20K
USDCAD -25K
AUDCHF 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +767.39 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +56.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 310.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 169
Exness-Real18
0.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NICK KSKD_10YR TMGM666
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
10K
USD
58
100%
2 345
79%
100%
1.79
1.67
USD
52%
1:500
Kopyala

