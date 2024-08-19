SignauxSections
Yui Ming Wan

NICK KSKD_10YR TMGM666

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 45%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 345
Bénéfice trades:
1 867 (79.61%)
Perte trades:
478 (20.38%)
Meilleure transaction:
767.39 USD
Pire transaction:
-213.28 USD
Bénéfice brut:
8 800.20 USD (448 252 pips)
Perte brute:
-4 895.70 USD (356 550 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (56.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
852.56 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.42%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
2.98
Longs trades:
1 182 (50.41%)
Courts trades:
1 163 (49.59%)
Facteur de profit:
1.80
Rendement attendu:
1.67 USD
Bénéfice moyen:
4.71 USD
Perte moyenne:
-10.24 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 310.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 310.80 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.96%
Prévision annuelle:
24.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 310.80 USD (9.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.94% (1 310.80 USD)
Par fonds propres:
52.34% (5 576.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 523
EURJPY 447
GBPAUD 417
NZDUSD 275
AUDUSD 239
USDCNH 99
NZDCAD 95
USDCHF 89
GBPNZD 67
EURCHF 64
USDCAD 22
AUDCHF 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 630
EURJPY 334
GBPAUD 451
NZDUSD 379
AUDUSD 972
USDCNH 13
NZDCAD 286
USDCHF 760
GBPNZD 115
EURCHF 344
USDCAD -421
AUDCHF 41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 23K
EURJPY 19K
GBPAUD -36K
NZDUSD 17K
AUDUSD 34K
USDCNH -957
NZDCAD 12K
USDCHF 21K
GBPNZD 7K
EURCHF 20K
USDCAD -25K
AUDCHF 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +767.39 USD
Pire transaction: -213 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +56.04 USD
Perte consécutive maximale: -1 310.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 169
Exness-Real18
0.67 × 3
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NICK KSKD_10YR TMGM666
30 USD par mois
45%
0
0
USD
10K
USD
58
100%
2 345
79%
100%
1.79
1.67
USD
52%
1:500
